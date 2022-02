A főkapitány, illetve helyettese, Daniel Ivașcu szerint a főépület közel kilencven százalékban készen van, és a most kiutalt összeggel beköltözhetővé lehetne tenni, beleértve a felszereléseket is. Ugyanakkor a hátralévő munkálatokra újabb kivitelezőt kell keresni, a korábbival már jó ideje szerződést bontottak. A közbeszerzési eljárást hamarosan kiírják, és remélhetőleg találnak kivitelezőt, illetve az óvások nem bonyolítják meg a dolgukat. A főkapitány szerint továbbra is nagy szükség lenne arra, hogy elkészüljön legalább ez a szárny, és végre az állomány jelentős részét át tudják ide költöztetni. Mint ismert, a megyei rendőrség különböző osztályai, részlegei jelenleg a város több részén, különböző ingatlanokban működnek – mások mellett a Kőrösi Csoma Sándor utcai régi székhelyen. Pampu-Romanescu és Ivașcu azt is elmondták, hogy utóbbi székhely, illetve még néhány ingatlan kapcsán uniós alapokra is pályáznak az épületek energiahatékonyság-növelése végett, ami környezetkímélőbb fűtésrendszer, valamint hőszigetelési munkálatokat jelent. A pályázatot még nem nyújtották be.

A megyei rendőrség Grigore Bălan utcai új – igencsak méretesre tervezett – sepsiszentgyörgyi székházának építése 2008-ban kezdődött. A munkálatok több évig álltak, egy adott pillanatban az önkormányzat felajánlotta a hosszabb ideje pirosban álló ingatlan átvételét, amit a belügyi tárca elutasított, majd pár évvel ezelőtt a főszárnyon látványos, a többin pedig kisebb haladás volt megfigyelhető. A hatóság tavaly jelezte, hogy leghamarabb idén várható, hogy legalább a főépületet sikerül befejezni. A rendőrség múlt januári tájékoztatása szerint a beruházásra eddig közel 38 millió lejt költöttek el, kizárólag kormányforrásokból. A tervek szerint a teljes létesítmény három különálló szárnyból állna, melyek teljes felülete 3500 négyzetméter körüli, az irodákon kívül fogda, sportterem, műhelyek és raktárak is helyet kapnának az épületekben.

A parancsnok és helyettese a székhelyhez is kapcsolódóan elmondta: a jelenlegi állománynak elegendő helyet, illetve megfelelő körülményeket biztosítana. A megyei rendőrség létszámhiánnyal küzd – mondották –, az állások háromnegyede van betöltve.