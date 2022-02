Jelentősen több olyan sofőrt értek tetten 2021-ben, mint egy évvel korábban, akik valamely tudatmódosító szer fogyasztása után ültek kormány mögé – derült ki a megyei rendőrkapitányság éves tevékenységi beszámolójából. A hatóság vezetői szerint a növekedés egyik oka, hogy a rendőrségnek egy ideje már rendelkezésére állnak a megfelelő eszközök, és az ellenőrzések is szigorúbbak és gyakoribbak a közutakon, így többet szűrnek ki, ám egy új, már több éve erősödő folyamatról van szó.

Liviu Pampu-Romanescu megyei főkapitány, valamint helyettese, Daniel Ivașcu elmondása szerint az elmúlt évben – noha a koronavírus-járvány miatti kötelezettségeik nagyon megnehezítették a munkájukat – növelték a közúti ellenőrzések számát is. Ezek nyomán több mint 110 ittas állapotban vagy tudatmódosító szerek hatása alatt álló sofőrt füleltek le, akik esetében büntető eljárást kellett indítaniuk. Az ittas vezetés terén továbbra is növekedést figyeltek meg 2020-hoz képest (12-vel több bűncselekménynek minősülő esetük volt tavaly, összesen több mint 80), de aggasztóbb, hogy megszaporodtak az esetek, amikor különböző drogok hatása alatt lévő autóvezetőket fülelnek le az ellenőrzések során. Míg 2020-ban még csak 19 vezetőt értek tetten, addig ez a szám a múlt évben elérte a 33-at. A tisztek szerint már évekkel ezelőtt megfigyelték, hogy növekszik az ilyen esetek száma, de ekkora ugrásra még nem volt példa. A háromszéki rendőrséget is felszerelték két, a drogok hatása alatt lévők kiszűrésére alkalmas eszközzel, ezeket oda viszik, ahol éppen egy ellenőrzés során felmerül a gyanú, hogy az autóvezető ilyen szereket fogyasztott. A tetten ért sofőrök jelentős része könnyű drogokat fogyasztott, a leggyakoribb a marihuána vagy hasis.

A rendőrség továbbra is felkér mindenkit, hogy kerüljék az ilyen szerek fogyasztását, de ha mégsem sikerül, ne üljenek kormányhoz a hatásuk alatt, mivel ezzel mindenkit veszélyeztetnek, aki a forgalomban jelen van. Lapunk felvetésére azt is hozzátették, hogy egyforma szigorral járnak el nemcsak a drogfogyasztáson tetten ért, de az ittas sofőrökkel szemben is, illetve azokkal, akiket jogosítvány nélkül, bejegyezetlen vagy nem megfelelő műszaki állapotú járművel közlekedve kapnak el. Mind a főkapitány, mind a helyettese elismerték, hogy utóbbi esetek hetente előfordulnak. (ndi)