Ősztől megszűnik az iskola Bitán

Az óvoda két évvel ezelőtti bezárása után ősztől lakat kerül a bitai elemi iskola bejáratára is. Bár lenne gyermek a faluban, és tán meg is lehetne menteni az iskolát, de egyre több helyi szülő választ sepsiszentgyörgyi óvodát, iskolát, akik pedig maradnak, már túl kevesen vannak egy osztály fenntartásához – közölte a tényeket lapunk megkeresésére Már Orsolya, a községközpont, Réty iskolaigazgatója.

A romániai magyar közoktatási kataszter 2017/2018-as tanévre vonatkozó adatai szerint a rétyi Antos János Általános Iskolában és alegységeiben 306 gyermeket tartottak nyilván, jelenleg 277-en vannak. Ebből kitűnik, az elmúlt öt esztendő alatt nem az összlétszám csökkent lényegesen, hanem a településenkénti eloszlás. Az összehasonlításul vett tanévben még működött a szacsvai óvoda és elemi iskola, azóta mindkettő megszűnt, két éve már, hogy a bitai óvodát is bezárták. Maradt a rétyi általános iskola kilenc önálló osztállyal és két óvodai csoporttal, az egerpataki elemi iskola két összevont osztályában harmincheten tanulnak, az óvodának itt húsz gyermekkel egy összevont csoportja van. A szacsvai gyermekek Egerpatakra járnak óvodába és iskolába, második éve a bitai ovisokat is ide hordják, ősztől az iskolásokat is iskolabusz szállítja Bitáról Rétyre – négy elemis és két ötödiket kezdő diák ingázik majd a községközpont iskolájába.

A számokon túlmenően, amelyek egyértelművé teszik, hogy jövő tanévtől négy tanulóval nem lehet fenntartani egy osztályt (a jelenlegi hat diákkal is csak különleges engedéllyel működik az iskola), Már Orsolya iskolaigazgató a település jövőjéről is beszélt. „Ami egyszer megszűnik, annak vége, nem valószínű, hogy valaha is újraindul” – mondja. Fájlalja, hogy vannak szülők, akik sepsiszentgyörgyi óvodát, iskolát választanak. Tudomása szerint tizenkét kisgyermeket, köztük óvodásokat is hordanak naponta Sepsiszentgyörgyre, miközben ősztől lakat kerül a felújított bitai iskolaépület ajtajára. A tanító nyugdíjba vonul, a gyermekek pedig ősztől reggelente a sárga iskolabuszt várják.

A rétyi önkormányzatnak szívügye a gyermekek iskoláztatása, felújítottak minden épületet, eszközökkel is jól állnak, egy pályázat révén közelebbről az egerpataki iskola is kap interaktív táblákat, megvan minden feltétel a színvonalas oktatáshoz – részletezte Már Orsolya. A tantestület állandó, szinte minden pedagógusnak végleges a kinevezése, ennek ellenére nem sikerül meggyőzniük a szülők egy részét, hogy ne vigyék máshova tanulni gyermekeiket – mondotta. Megérti, ha a művészeti képzést választják, de olyanok is elmennek, akik hagyományos osztályokba íratják be gyermekeiket, holott Rétyen is megvan minden feltétel – közölte az iskolavezető. A helyi önkormányzat és a fűrészüzem támogatásával bevezették a délutáni oktatást az iskolában, ahol meleg ebédet is kapnak a gyermekek, és a napközis programot az óvodában, előbbit jelenleg harmincan veszik igénybe, a napközit tizennyolcan. A jelentkezés nincs semmilyen feltételhez kötve, a szülőknek jelképes összeggel kell hozzájárulniuk, sok családnak jelent segítséget ez a lehetőség – szögezi le az igazgató.

Mivel közeledik a jövő tanévtől induló előkészítő osztályok helyeinek meghirdetése, és erről a listáról a bitai iskola hiányzik majd, érdemes odafigyelni falvaink oktatási térképére, hiszen egyre több az olyan összevont elemi osztály, ahol egy pedagógus tanít egyszerre öt évfolyamot. Már Orsolya szerint Bitán az érintett szülők elfogadták a döntést, mert nem tehetnek másként. Úgy véli azonban, hogy az iskola bezárásával nemcsak a szülők veszítenek, hanem az egész faluközösség, mert ünnepek alkalmával az iskola megszólított mindenkit, kicsit és nagyot egyaránt.