Felgyorsulhatnak a fejlesztések

A frissen indított program – az erdővidéki látogatás országos premier volt – keretében a barátként kezelt szakszervezettel elsősorban személyzeti gondokat beszélnek meg, de járványügyi kihívásokról, közegészségügyi kérdésekről és menedzsmentről is szó fog esni: ha azokat megértetik, elfogadtatják, leegyeztetik, akkor az érdekvédelmi szervezetek anélkül tudják az értelmet nyert intézkedéseket támogatni, hogy feladnák elveiket – nyilatkozta a szakpolitikus.

Vass Levente Baróton dr. Lozsádi Botond orvos igazgatóval, Dénes Mária gazdasági igazgatóval, Ágoston Lászlóval, a közegészségügyi igazgatóság igazgatójával és a kórház érdekképviseletével a kórház és a járóbeteg-rendelő pénzügyi helyzetéről és személyzeti kérdéseiről tárgyalt, de az ügyben beszélt Tamás Sándor megyeitanács-elnökkel is. Mint mondotta, jogosnak tartja a barótiak azon kérését, hogy digitális röntgengéphez jussanak.

„A barótiak szóvá tették, milyen felszerelésre lenne szükségük, mi az, aminek leginkább hiányát érzik. Teljesen jogosnak érzem, hogy például digitális röntgengépet igényelnének. Barót kisváros, távol esik a legfontosabb nagyvárosoktól és egyetemi központoktól, úgy az itt élő betegek kezelése szempontjából feltétlenül szükséges lenne egy olyan fejlesztés, aminek segítségével az intézmények élhetnének a telemedicina adta lehetőséggel. Nem csak radiológia, hanem szövettan, kórszövettan és egyéb vizsgálatok kiértékelésére is szerződéseket lehetne kötni az adott esetben több száz kilométerre levő szakemberekkel. Most a koronavírus-fertőzés felgyorsította az ilyen jellegű fejlesztéseket, ezért remélem, Barót számára is lehetővé válik egy ilyen beruházás megvalósítása” – nyilatkozta Vass Levente.

Benedek-Huszár János polgármester kérdésünkre elmondta: az államtitkár a kórházat látogatta meg, de azért a városháza is bemutathatta az egészségügyi intézmény eszköz- és épületállományának fejlesztésére vonatkozó terveit.