Mezőgazdasági dolgozókat toboroznak

Több mint 150 szabad állást hirdetett meg az Eures Románia hálózat révén egy dániai vállalkozás, mely mezőgazdasági munkavégzésre keres jelentkezőket. Az ajánlattal háromszéki érdeklődők is élhetnek, a munkavégzés helye egy portugáliai, illetve egy dán farm – derült ki a megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökség tájékoztatójából.

A foglalkoztató száz embert alkalmaz dániai munkapontjára, ahol a fő tevékenység a zöldborsószedés lesz, de más kultúrák, így eper és kukorica betakarítása is várható. A munkára egyénileg vagy párban is lehet jelentkezni (alsó korhatár 18 év), nyelvismeret nem szükséges, de elvárás a jó fizikai erőnlét és a mezőgazdaságban szerzett tapasztalat. A szezon lejártával más munka is vállalható a farmon. A munkások számára a helyszínen lakhatást biztosítanak. A bérezés havonta történik a begyűjtött terménymennyiség alapján, hetente folyósítanak előleget, az adókat a helyi jogszabályoknak megfelelően tartják le a bérből, az egészségügyi hozzájárulást a vállalkozás fizeti. A szerződés a június és szeptember közti időszakra szól, hetente hat napot, összesen 40–50 órát kell dolgozni.

65 munkást várnak egy portugáliai munkapontra (akár párokat is), kizárólag zöldborsó betakarítására, nyelvismeret itt sem kötelező, a jó fizikai erőnlét, a mezőgazdaságban szerzett tapasztalat azonban itt is követelmény. A bérezés a begyűjtött terménymennyiség szerint havonta történik, és egyszeri előleget is folyósítanak. Az adókat a helyi törvények alapján vonják le a fizetésből, az egészségügyi biztosítást a munkaadó állja. A dolgozókat három-, illetve hatszobás házakban szállásolják el, pároknak külön lakrészt biztosítanak. Az érdeklődőkkel a március 15. – május 31. közötti időszakra kötnek szerződést, a munkaidő hetente hat nap, összesen 40–50 óra.

A háromszéki érdeklődők legkésőbb február 20-ig jelentkezhetnek a megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökség Eures-tanácsadójánál (telefonszám: 0267 312 157), további információk a my-greenpeas.com oldalon érhetők el.