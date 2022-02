Múlt év augusztusa óta a belügyminisztérium döntése nyomán új részlegeket hoztak létre a megyei rendőrkapitányságokon, melyek az állomány felkészültségét hivatottak biztosítani. A háromszéki kapitányságon is létrejött a két osztályból álló részleg, az egyik a ki- és továbbképzésért felel, míg a másik a bevetésekre való felkészítésért. Liviu Pampu-Romanescu főkapitány szerint az új részleg nagyon hatékonyan működik, és az eredmények hamarosan az egységek mindennapi teljesítményében is megmutatkoznak majd.

Az új részlegen dolgozó szakemberek segítségével munkatársaik a lövészetet, a járművezetést, a bevetési taktikákat gyakorolják, de a kiképzés kiterjed a fizikai felkészülésre és az önvédelemre is – részletezte a főkapitány. A részleg munkatársai előzőleg maguk is részt vettek egy alapos képzésen minden téren, hogy megfelelő szaktudással tudják oktatni a kollégáikat. Újságírói kérdésre válaszolva Pampu-Romanescu elmondta: az új részleg létrehozásával a cél nem csak az volt, hogy az állomány felkészültségét javítsák, hanem hogy a jövőben elkerüljék, hogy például a bevetésre igyekvő járművek a sofőrök miatt közúti balesetekbe keveredjenek (mint történt az nemrég a fővárosban is), illetve megelőzzék, hogy fegyverhasználatkor balesetek forduljanak elő. Liviu Pampu-Romanescu szerint a kiképzéseken elsősorban a terepen szolgálatot teljesítők vesznek részt, főképp azok, akik nem a rendőrképzőkből érkeztek. A főkapitány szerint nagyon jó döntés volt, hogy most már helyi szinten lehet megszervezni a felkészítést, kiképzést, korábban erre csak adott központokban volt lehetőség, így az állomány egy kis részének volt lehetősége továbbképezni, szinten tartani magát. A parancsnok szerint hamarosan már láthatóak lesznek az eredmények, mivel a részleg máris hatékonyan működik. (ndi)