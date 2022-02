Valóságos gondok, álságos buzgalom

Következő írásunk

Figyelmeztető munkabeszüntetésre készülnek a kormánymegbízotti hivatalok alkalmazottjai 33 megyében, köztük Háromszéken is. Az egyórás munkabeszüntetésre február 10-én kerül sor 10 és 11 óra között. A tiltakozók a közalkalmazottak bérezéséről szóló törvény módosítását kérik, pontosabban azt, hogy a megyei hivatalokban dolgozó alkalmazottak is központi besorolásba, illetve bérezési osztályba kerüljenek. Kérésüket azzal indokolják, hogy a jelenlegi besorolás miatt alacsonyabb béreket kapnak, mint a helyi önkormányzatok alkalmazottjai, miközben ők a kormány helyi képviseletének dolgozva ezen intézmények munkáját is felügyelik, aminek azt is kellene jelentenie, hogy nagyobb fizetés jár a tevékenységükért.