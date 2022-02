Eszköztámogatás a gyermekgyógyászati osztálynak

Mint az a társaság csütörtöki közleményéből kiderült, a MOL Románia 300 ezer eurós támogatást biztosított a Mentsétek meg a gyermekeket (Salvați Copiii) szervezetnek, hogy abból korszerű orvosi műszereket és berendezéseket szerezzenek be és adományozzanak hazai kórháznak. Az eszközöket a temesvári, a pitești-i és brassói gyermekkórházaknak, valamint a giurgiu-i, a csíkszeredai és sepsiszentgyörgyi kórházak gyermekgyógyászati osztályainak ajánlották fel, miután a szükséges berendezésekről az érintett intézmények vezetőivel és orvosaival is egyeztettek.

A támogatás révén a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház gyermekgyógyászati osztálya egy háromszondás ultrahangkészülékkel gyarapodik. Dr. Bodó Erika osztályvezető főorvos elmondta, a készülék vese-, emésztési és szívproblémákkal küzdő gyermekek megfigyelését teszi lehetővé, emellett a veleszületett rendellenességek diagnosztizálásában is nagy segítségükre lesz. Elmondta azt is, havonta 150–200 konzultációt végeznek az osztályon, a jelenleg használatban lévő ultrahangkészülék már régi. Örömét fejezte ki, hogy a Mentsétek meg a gyermekeket szervezet és a MOL Románia úgy döntöttek, támogatják a megyei kórházat, s ezáltal a gyermekgyógyászati osztály is részese lehet ennek a projektnek.

A tájékoztató szerint a Mentsétek meg a gyermekeket szervezet az elmúlt 11 évben több mint hétmillió eurót fektetett be a romániai csecsemőhalandóság csökkentését célzó kampányba. Országszerte 102 egészségügyi egységet szereltek fel összesen 940 egészségügyi berendezéssel, ezzel több mint 140 ezer gyermek túlélését és kezelését segítve elő.