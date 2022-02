Háromszéki csapataink győzelemmel hangoltak a hétvégi megyei rangadóra, miután a címvédő Sepsi-SIC és a Kézdivásárhelyi SE is sikerrel zárta a női kosárlabda hétközi, 19. fordulóját. A közel három hét kényszerpihenő után zöld-fehérek meggyőző játékkal 106–46-ra nyertek a Bukaresti Rapid otthonában, a hazai környezetben pályára lépő Kézdivásárhelyi SE hullámzó teljesítmény mellett is 61–49-re verte az Agronómia Bukarest gárdáját. Csapataink legközelebb szombaton 19 órától játszanak újabb bajnoki mérkőzést, amikor is a megyeszékhelyi zöld-fehérek a Sepsi Arénában fogadják a kézdivásárhelyieket.

Ismét száz pont fölött

Hazai kosarakkal indult a Bukaresti Rapid–Sepsi-SIC találkozó (4–0), de a Shaqwedia Wallace, Orbán Nikolett, Britney Jones, Alina Podar és Brianna Fraser kezdő ötössel felálló alsó-háromszéki együttes egy 8–0-s rohammal gyorsan átvette a kezdeményezést (4–8). Vendéglátóink előbb nyolcra, majd tizenháromra is egyenlítettek, ám az első negyed hajrája a zöld-fehérekről szólt, akik tizenkét pontos előnyről várták a második játékrészt (14–26). Ebben is folytatódott a sepsiszentgyörgyiek remek játéka, lányaink támadásról támadásra növelték előnyüket, a 18. percben pedig 20–46 volt Zoran Mikes tanítványai javára. A nagyszünet előtt itt is, ott is feljegyezhettünk egy-egy triplát, és 23–51-es állásnál vonultak öltözőbe a csapatok.

A térfélcsere után nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt a Sepsi-SIC, s az újabb remek napot kifogó Fraser vezényletével a címvédő együttesünk gyors tempóban száguldott idénybeli tizenharmadik bajnoki sikere felé, a fővárosiak viszont loholtak az eredmény után. A harmadik szakasz utolsó kosarát Daniel Raber jegyezte, amivel izraeli idegenlégiósunk megszerezte első pontjait a zöld-fehérek mezében (36–89). A záró negyedben a szentgyörgyiek lazábbra vették a figurát, de így is szembetűnő volt a két csapat közti tudáskülönbség. A 38. percben Raber büntetőből megdobta együttesünk századik pontját (44–100), a találkozó pedig lányaink magabiztos 60 pontos sikerével ért véget (46–106).

Egyaránt 24–24 ponttal zárta a meccset a rapidos Florina Stanici (Diaconu) és a SIC-es Jones, utóbbi csapattársai közül Fraser 22 egységet, míg Raber 18 lepattanót jegyzett.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, 19. forduló: Bukaresti Rapid–Sepsi-SIC 46–106 (14–26, 9–25, 13–38, 10–17). Bukarest, Rapid Terem. Mintegy 15 néző. Vezette: Ștefan Atomulese, Cristina Anuței, Lavinia Gheorghe. Rapid: Bölöni 2, Kelemen-Radin 6, Stanci 24/9, Beja, Cazacu 4–Ilaș, Călin A. 2, Dinu 5, Călin V., Vlad, Grigore 3, Moraru. Edző: Dan Militaru. Sepsi-SIC: Wallace 12/6, Orbán 4, Jones 24/3, Podar 18/3, Fraser 22/3–Botos 1, Pašić 10/6, Cătinean 4/3, Croitoru 2, Pop 2, Raber 7. Edző: Zoran Mikes.

A hetedik siker is kipipálva

Egymás elleni tizennegyedik meccsét vívta szerdán a Kicsid Gábor Sportcsarnokban a házigazda Kézdivásárhelyi SE és az Agronómia Bukaresti csapata, a céhes városbelieknél pedig India Welch-Coleman, Debreczi Iringó, Ines Corda, Tuchilus Kriszta és Lynnea Lewis lépett pályára. A kék-fehérek kosarára kettővel válaszoltak a fővárosiak (2–4), de Welch-Coleman a büntetővonalról előnybe dobta a felső-háromszékieket (5–4). Debreczi két triplája között Lewis is beszűrt egy duplát (13–6), amire a vendégek edzője időkéréssel válaszolt. Ezután az Agronómia felzárkózott 3 pontra, ám a folytatás a kapkodásról és a kihagyott ziccerekről szólt, a negyedet pedig Corda távoli kosara zárta (16–10). A második szakaszt egy hazai 7–0-s roham nyitotta meg (23–10), majd a gyors kosárváltás után ismét magához rendelte tanítványait a vendégek edzője, Milan Sokić. A bukaresti timeout nagyon összezavarta lányainkat, emiatt kiegyenlítődött a küzdelem, és 27–17-es eredménynél fordultak a csapatok.

Fotó: Tofán Levente

Annak ellenére, hogy Welch-Coleman kosarai vezették fel a harmadik negyedet, továbbra is akadozott a KSE játéka, de a Ljubomir Kolarevic–Farkas Alpár edzői páros által felkészített kézdivásárhelyiek így is tudták növelni előnyüket (40–28). Az utolsó tíz percre látványosan feljavult a mieink játéka, a kispadról visszaálló és hét pontot szerző Corda irányírásával 20 ponttal is vezetett csapatunk (57–37). Az utolsó három percen belül nálunk már az ifi játékosok voltak a pályán, és a Kézdivásárhelyi SE végül 61–49 arányban nyerte meg a mérkőzését.

A találkozó és a kézdivásárhelyiek legjobbja Debreczi volt, aki 19 ponttal és 11 lepattanóval, azaz dupla duplával vette ki részét együttese sikeréből, mellette Corda 10 egységet, Lewis további 13 leszedett labdát tett be a közösbe. A túloldalon a 10 pontig jutó Anca Șipoș jeleskedett.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, 19. forduló: Kézdivásárhelyi SE–Agronómia Bukarest 61–49 (16–10, 11–7, 13–11, 21–21). Kézdivásárhelyi, Kicsid Gábor Sportcsarnok. Közel 50 néző. Vezette: Csíki Zsolt, Vlad Antonio Sandu, Szőcs Janka. KSE: Welch-Coleman 9, Debreczi 19/9, Corda 10/6, Tuchilus 2, Lewis 7–Taylor 3, Nagy, Marthi, Kozman 9/6, Domokos 2, Csurulya, Bara-Németh. Edző: Ljubomir Kolarevic, Farkas Alpár. Agronómia: Kovács 5/3, Cristea 4, Șipoș 10/3, Militaru 4, Plavițu 6/6–Stănescu 3/3, Bobar 5, Chițanu 6, Anastăsescu, Panait 6. Edző: Milan Sokić.