A beutaltak tizede kapott korábban oltást

Előző írásunk

Háromszéki csapataink győzelemmel hangoltak a hétvégi megyei rangadóra, miután a címvédő Sepsi-SIC és a Kézdivásárhelyi SE is sikerrel zárta a női kosárlabda hétközi, 19. fordulóját. A közel három hét kényszerpihenő után zöld-fehérek meggyőző játékkal 106–46-ra nyertek a Bukaresti Rapid otthonában, a hazai környezetben pályára lépő Kézdivásárhelyi SE hullámzó teljesítmény mellett is 61–49-re verte az Agronómia Bukarest gárdáját. Csapataink legközelebb szombaton 19 órától játszanak újabb bajnoki mérkőzést, amikor is a megyeszékhelyi zöld-fehérek a Sepsi Arénában fogadják a kézdivásárhelyieket.