Több hulladékot termeltünk

Máthé László igazgató közölte, tavaly összesen közel 51 ezer tonna hulladékot gyűjtöttek be azokról a településekről, ahol a vállalat végzi az elszállítást. Egy évvel korábban ez a mennyiség közel 45 ezer tonna volt.

A hulladék jelentős része, több mint 31 ezer tonna vegyes, azaz újra nem hasznosítható, ez ezer tonnával több, mint az előző évben, ami 5 százalékos növekedést jelent. Az igazgató szerint ez még egy elfogadható emelkedés.

Újrahasznosítható hulladékokból – papír, fém, műanyag, üveg – is valamivel többet gyűjtöttek össze járműveik, mint 2020-ban, és lebomló hulladékból is több került az erre a célra kihelyezett gyűjtőkbe. Szinte megduplázódott ugyanakkor az építkezési hulladék mennyisége, meghaladva a 6,4 ezer tonnát, viszont az elektronikus hulladékoknál (elsősorban háztartási gépek) jelentős visszaesést tapasztaltak. Máthé László szerint utóbbira az a magyarázat, hogy a régi, nagy méretű gépektől már korábban megszabadultak az emberek, illetve a háztartási gépek roncsprogramja is jelentős mennyiségű elektronikai hulladékot visz el.

A vállalatvezető szerint Románia legtöbb megyéje nem teljesíti a hulladékgyűjtési előírásokat, Háromszék viszont igen. Az emberek figyelmességét azzal is igyekszik meghálálni a szolgáltató, hogy a lakossági ügyfeleknek nem emelt árat az idén sem. Utoljára 2020-ban drágítottak, 1 lejjel növelve az egységárakat.

Bár összességében nőtt a hulladék mennyisége, Máthé László szerint ez nem okoz problémát. A vegyes hulladékot, amit nem lehet a továbbiakban hasznosítani, a lécfalvi hulladékkezelő központban ürítik le, ahol a lerakóba kerül. A Tega a lerakóba kerülő hulladékért fizet az átvevőnek. Tonnájáért tavaly még 218,50 lejt fizetett, idén azonban már 231 lejt – részletezte az igazgató.

„A hulladékmennyiség növekedése nemcsak nálunk, hanem mindenütt jellemző, annyira összetett jelenség, hogy nem is tudunk vele foglalkozni. Ami számunkra kihívás, és azt kell mondjam, hogy nehéz lesz erre gyors megoldást találni, hogy a tömbházak környékén még mindig sok az olyan háztartási hulladék, amiben újrahasznosítható anyag van. Erre megoldás lehet a Sepsiszentgyörgyön kísérleti programként működő ökosziget (okoskonténer), amely egyéni fogyasztókhoz köti a hulladékot, pontosan tudjuk, hogy ki, mikor és mit dobott el. Ez a rendszer azt is lehetővé teszi, hogy az emberek annyit fizessenek, amennyit szennyeznek. Arra is fény derül, hogy melyik lakó nem figyel a szelektív gyűjtésre. Hogy ebből mikor lesz pontosan az egész városra kiterjeszthető rendszer, az sok tényezőtől függ, nem akarok találgatni: jó viszont, hogy ezáltal a guberálás jelensége is megszüntethetőnek látszik” – összegzett Máthé László.