A határozat értelmében az ágyhoz kötött ápoltak ellátásáért az előző évhez képest 286 lejjel kell havonta többet fizetni, azaz a teljes összeg 3486 lej. A részleges ellátást igénylők esetében a díj több mint háromszáz lejjel nő, elérve a havi 3355 lejt. A testületi ülésen elhangzottak szerint az emelések így sem fedezik a megnövekedett költségeket. Nem változik ugyanakkor az úgynevezett respiro központ napidíja, ezt továbbra is napi 110 lejért lehet igénybe venni, illetve a nappali foglalkoztatás ára is a tavalyi, azaz 25 lej maradt. Utóbbi a koronavírus-járvány miatti szigorítások következtében két éve szünetel.

Lapunk érdeklődésére Tóth-Birtan Csaba alpolgármester elmondta, hogy az önkormányzat egy ideje már tervezi az idősotthon épületének rendbetételét. A nagyobb gond, hogy a tíz évvel ezelőtti korszerűsítés során az alsó szinten (ami félalagsor) a vízszigetelést nem oldotta meg tisztességesen a kivitelező, az átvétel során ezt nem lehetett kiszűrni, utólag derült fény a hiányosságra. A szigetelés hiánya miatt ázik az épület, a falak átnedvesednek, ami a villanyhálózatot is károsítja, illetve csőrepedésekhez is vezetett már. Kisebb javításokat folyamatosan végeznek, de a fő gond elhárítása nélkül nem lehet megnyugtatóan rendezni a problémát, amit egy olyan intézményben, ahol a higiéniai szempontok elsődlegesek, nem lehet sokáig halogatni. Emellett az épület külsejét is ideje újból rendbe tenni, hiszen tíz év alatt már csak az időjárás miatt is jelentősen romlott. Kerestek külső pénzügyi forrásokat a munkálatok költségeinek fedezésére, ám egyelőre nem találtak, de akár saját erőből is meg tudják oldani, mivel csak részleges korszerűsítésről, felújításról van szó – tette hozzá az alpolgármester.