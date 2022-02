A részletes program szombaton az unitárius egyházközségben: 14.30–15 óráig érkezés, regisztráció; 15– 15.05-ig megnyitó – Pál Tünde pasztorálpszichológus, a Hármas Kötél Családközpont és a sepsiszentgyörgyi Házasság Hete Mozgalom koordinátora, 15.05–15.15-ig köszöntő – Péterfi Ágnes unitárius lelkész, dr. Kondor Ágota római katolikus vallástanár, egyetemi adjunktus, önkormányzati képviselő; 15.15–15.35-ig a Munkaügyi és Szociális Védelmi Minisztérium családügyi intézkedései, pályázatai, melyek révén támogatja a családbarát közgondolkodás népszerűsítését, a házasság és a család értékének felmutatását támogató programokat – Makkai Péter államtitkár (online); 15.35–16 óráig A házasság mint a család és a társadalom alappillére – Lakatos Csilla PhD klinikai szakpszichológus, családterapeuta, lelkész (online); 16–16.20-ig szünet; 16.20–17.20-ig a jelen levő szervezetek, mozgalmak bemutatkozása egyenként 5 percben; 17.20–17.30-ig szünet; 17.30–17.50-ig az azonos területeket képviselő szervezetek kiscsoportos beszélgetése; 17.50–18 óráig szünet; 18 órától könyvbemutató: Balogh Klára, Hézser Gábor, Krasznay Mónika: Beszélgetések a családról. Gondolatok, tapasztalatok, kérdések a családterápiáról és lelkigondozásról (online), a könyv a helyszínen megvásárolható; 18.45–18.50-ig zárszó. Vasárnap a Belvárosi Református Egyházközségben házigazdák: Marosi Tünde, Marosi Árpád és Pap Attila lelkészek; 11 órától a házasság világnapja – nyitó istentiszteletek a Belvárosi Református Egyházközség, az Evangélikus-Lutheránus Egyházközség, a Gyöngyvirág utcai református egyházközség, a Krisztus Király római katolikus plébánia, a szemerjai református egyházközség, az unitárius egyházközség templomában. A vártemplomi református egyházközségben a nyitó istentisztelet 10 órától kezdődik. 12.30-tól Odaajándékozás által válok leginkább önmagammá – Német László képzőművész kötődésről készült grafikai kiállításának megnyitása. Megnyitóbeszédet mond Kondor Ágota városi tanácstag, mentálhigiénés szakember, Pál Tünde pasztorálpszichológus, Incze Zsolt református esperes, lelkész. 18 órától Lőrinczi Dénes Édes emlék. Szerelmes képeslapok a Nagy Háborúból című, frissen megjelent könyvének bemutatója. Hétfőn a Gyöngyvirág utcai református egyházközségben házigazdák: Bancea Gábor és Hegyi István református lelkészek; 18 órától Maradjunk együtt?! Zsákutca?! Újratervezés!? – Balázs Réka és Papp Adolf családterapeuták előadása.

KÉZDIVÁSÁRHELY. Vasárnap a Boldog Özséb-templomban 12 órától nyitó szentmise, hétfőn 18 órától szentségimádás a házasságokért.

GELENCE. Az idei Házasság Hete fő témájához igazodó előadásra, romantikus estre várják a házaspárokat Gelencén február 10–13. között. Ma 19 órától a Gyulafehérvári Családpasztorációs Iroda munkatársai, Kertész Tibor és Marika mesélnek házasságukról, valamint az idei év mottójáról. Szombaton 18 órától romantikus vacsorára várják a házaspárokat. A rendezvénysorozat vasárnap a 11 órakor kezdődő ünnepi szentmisével zárul a Szent Imre-plébániatemplomban, melynek részeként megáldják a jelen lévő házaspárokat. További információ a csalad.ro oldalon.

FELSŐRÁKOS. Vasárnap az unitárius szeretetotthonban 11 órától kezdődik a házasságheti nyitó istentisztelet. A szertartás részeként köszöntik a házastársakat, és vándorbölcső-átadásra kerül sor.

BARÓT. Hétfőn a római katolikus vallásteremben 18 órától kezdődik a szentmise a családokért, megáldják a házaspárokat. Közreműködik a baróti Szent Adalbert Római Katolikus Egyház kórusa.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház ma és 13-án, vasárnap 19 órától The Tiger Lillies, Phelim McDermott, Julian Crouch:

Jógyerekek képeskönyve – junk-opera Hegymegi Máté rendezésében (korhatár: 16+). Jegyek kaphatóak a biletmaster.ro oldalon, a városi szervezőirodában vagy előadás előtt a helyszínen.

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház Are we human or are we dancers? című elő­adása a Háromszék Táncstúdió­ban 12-én, szombaton 19 órától tekinthető meg. Koncepció, koreográfia: Ioana Marchidan. Jegyek a városi szervezőirodában vagy a biletmaster.ro oldalon vásárolhatók.

Bábszínház

A fák titkos szíve (rendező: Páll Gecse Ákos) című, afrikai népmese alapján készült bábelőadását február 12-én, szombaton 18 órától játssza stúdiótermében a Cimborák Bábszínház. Ajánlott életkor: 5+. A jegyek előfoglalását a 0755 335 400-as telefonszámon (Csüdöm Eszter) várják.

Kiállítás

FOTÓKIÁLLÍTÁS. A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete (SZMÚE) fotószakosztályának szervezésében a KÁMME Fotóműhely Fókuszban a hitéletünk című vándorkiállítása a kovásznai belvárosi református egyház közösségi termébe érkezik. Megnyitó február 13-án, vasárnap a 11 órakor kezdődő istentisztelet után. Házigazda nt. Balogh Zoltán esperes-lelkész, köszöntőt mond Bedő Zoltán, az SZMÚE elnöke, a kiállítást megnyitja Szebeni Zsuzsa, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet vezetője, a tárlatot bemutatja Huszár Szilamér, az SZMÚE fotószakosztályának koordinátora, a kiállítás erdélyi kurátora.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 16 órától Clifford, a nagy piros kutya (magyarul beszélő) és 16.30-tól románul beszélő, 17.45-től Akik az életemre törnek (román felirattal), 18.15-től Lebensdorf (román dráma), 19.45-től Halál a Níluson (román felirattal), 20 órától Cry Macho (román fel­irattal); szombaton: 11 órától Clifford, a nagy piros kutya (magyarul beszélő) és 11.15-től románul beszélő, 15.30-tól Encanto (románul beszélő) és Moon­fall (román felirattal), 17.30-tól Vegyél el (román felirattal), 17.45-től Halál a Níluson (román felirattal), 19.45-től Elk*rtuk (román felirattal), 20 órától Vegyél el (magyarul beszélő); vasárnap: 11 órától Encanto (magyarul beszélő) és 11.15-től románul beszélő, 15.30-tól Clifford, a nagy piros kutya (románul beszélő) és 16 órától magyarul beszélő, 17.15-től Pókember: Nincs hazaút (magyarul beszélő), 17.45-től Akik az életemre törnek (magyarul beszélő), 19.45-től Halál a Níluson (román felirattal), 20 órától Vegyél el (román felirattal). Pénz­tárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 10–13 és 15–21 óráig; telefon: 0787 526 102.

Hitvilág

SZENT JÓZSEF-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi Szent József-templomban vasárnap a szentmisék 8, 10, 12 és 18 órakor kezdődnek. A 10 órai szentmisét élőben közvetítik, énekel a Lux Aurumque csíkszeredai kórus, a 18 órai szentmisén a csíkszentléleki egyházi kórus lép fel. Az esti szentmise után 21.30-ig szentség­imádást, virrasztást tartanak.

KOVÁSZNA. Vasárnap 16 órától a kovásznai belvárosi református templomban unitárus istentiszteletet tartanak.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 20–6 óráig a Stadion utcai Szemerja (telefon: 0267 313 942, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608), hétfőtől a Dózsa György utcai Ambrózia II.; Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária (0729 935 431) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) szombaton és vasárnap 9–12 óráig; a Józef Bem utca 2/3/J/1. szám alatti Dent-Art rendelőben (0733 007 002) szombaton és vasárnap 12–16 óráig; a Grigore Bălan tábornok úti Fazakas Dental Clinic rendelőben (0744 857 743) szombaton és vasárnap 14–19 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Sepsiszentgyörgyön ma 8.30–14.30-ig a Lendület sétány 21/A, B, 22/A, B, 23/A tömbházaiban és a Szorgalom sétány 32-es, 33-as és 34-es tömbházaiban szünetel az áramszolgáltatás.

ELKÖLTÖZTEK A MÚZEUM IRODÁI. A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum a felújítási munkálatok miatt zárva tart, az intézmény irodái a Vasile Goldiș utca 2. szám alá, a Consic-épület II. emeletére költöztek. Arra kérik az érdeklődőket, részesítsék előnyben az online ügyintézést (e-mail-cím: office.sznm@gmail.com).