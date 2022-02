Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagyapa, testvér, após, sógor, a bitai születésű sepsiszentgyörgyi

özv. NAGY JÓZSEF

életének 90., özvegységének 20. évében rövid betegség után hirtelen elhunyt.

Temetése február 12-én, szombaton 12 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös

temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

2361

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi születésű

id. RUZSA LÁSZLÓ

életének 78. évében rövid szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése február 12-én, szombaton 14 órakor lesz a vártemplomi ravatalozótól a vártemplomi temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

2360

Mélyen megrendülve, a

szomorúságtól összetört szívvel, de a sors akaratában megnyugodva tudatjuk

rokonainkkal és ismerőseinkkel, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, apatárs, após, sógor, keresztapa, nagybácsi, koma és jó szomszéd,

az uzoni születésű

KARÁCSONY MIHÁLY

életének 72. évében hosszas betegség után visszaadta

lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi maradványait február 12-én, szombaton 14 órakor helyezzük örök nyugalomra az uzoni református ravatalozóházból a református temetőben.

Részvétfogadás február

11-én, pénteken 17 órától és szombaton a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes,

emlékét szívünkben őrizzük.

A gyászoló család

2249

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi

KOVÁCS IRÉNKE

életének 69. évében hosszas betegség után visszaadta

lelkét Teremtőjének.

Halottunk földi maradványait 2022. február 12-én 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a régi szemerjai református temetőben.

Részvétfogadás a temetés napján 14 órától.

Emléke legyen áldott.

Gyászoló családja

2354

„Akik másokat az igazságra tanítottak, tündökölni fognak örökké, miként a csillagok.” (Dániel 12, 1–3)

Fájdalomtól megtört szívvel, a gondviselő Isten döntését elfogadva tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, keresztmama, rokon,

szomszéd és ismerős,

a baróti születésű

özv. JANCSÓ DÉNESNÉ

KESERŰ TERÉZ

nyugalmazott tanítónő

életének 96. évében

csendesen elhunyt.

Drága halottunk földi

maradványait február 11-én, pénteken 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi római katolikus temetőben.

Részvétfogadás a temetés napján 13 órától.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

2235

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, a székelymuzsnai születésű sepsiszentgyörgyi

özv. SZŐCS ELZA

(szül. SIMÓ)

szerető szíve életének 87.

évében megszűnt dobogni.

Temetése 2022. február 14-én 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.

A gyászoló család

1117098

Részvét

Dolcsig Éva édesanyja elvesztésének fájdalmát átérezve, ezúton fejezzük ki együttérzésünket, és imádságainkban kérjük Istent, hogy erősítse meg a gyászoló családot.

A Medicom gyógyszertár munkaközössége

174100



Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk

id. MAKÓ ANNÁRA halálának 6. évfordulóján. Elmentél hirtelen, búcsú nélkül hagytál itt bennünket, soha el nem feledünk.

Szerető gyermekei

és azok családja

2246

„Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (Jn 11, 25) Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi id. GÁSPÁR ERNŐRE halálának hatodik hetében. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerető családja

1117096

„Lelked, mint fehér galamb, csendesen messzire szállt, / Hiába keresünk, könnyes szemünk többé már nem talál. / De tudjuk, a csillagok közt a legfényesebb Te vagy, / Mert szívünkben mindig itt vagy!” Fájó szívvel emlékezünk

KATONA SÁNDORRA

halálának 28. évfordulóján. Nyugalma legyen csendes.

Szerettei

2359

Szívünk mély fájdalmával emlékezünk, könnyes szemmel látogatjuk elhunyt szerettünk, KÖNCZEI JÓZSEF sírját. Mindennap rád gondolunk. Ma egy éve kísértünk végső utadon. Sepsiszentgyörgy városában imádkozunk sírod mellett. Reméljük, békében nyugszik már meggyötört lelked. Emléked mindig élni fog.

Szeretteid

2250

Fájó szívvel emlékezünk

a sepsiszentgyörgyi

id. SÁNTA MIHÁLYRA

halálának negyedik évében.

Emléke legyen áldott.

Szerettei

2357

Kegyelettel és szeretettel

emlékezünk

özv. OLOSZ VILMOSNÉ VÁNCSA HAJNALKÁRA

halálának első évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Testvérei

1117093

Elmentél csendben, hirtelen, időd búcsúzni nem maradt, lelkünkben élsz és örökre ott maradsz. Hozzád már csak a temetőbe járunk, virágot már csak a sírodra vihetünk. Fájó szívvel emlékezünk az árkosi RÉTYI ISTVÁNRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető családja

2243

Fájó szívvel emlékezünk

a komollói

DIMÉNY ANDRÁSRA

halálának 22. évfordulóján.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

1117094

Kegyelettel, fájó szívvel emlékezünk az élete legszebb évében távozó drága leányra, MÁRKOSI GYÖNGYIKÉRE, akit 28 éven át együtt gyászolt a család, míg 2017. február 12-én, öt évvel ezelőtt a szeretett és szerető szívű édesapa is utána nem ment. MÁRKOSI JÓZSEF szíve most már megpihent, és együttes szeretetük áramlik felénk a mennynek országából. „Bennünk él a fájdalom, / mi hiányukból fakad. / Bennünk él, lüktet minden szó, / mi elhagyta ajkukat.” Ezzel a felénk nyújtott szeretettel emlékezünk rátok életünk végéig. Áldott legyen a föld, melyben testetek megpihent.

Soha nem feledünk.

Szeretteik

2234

Lelked, mint egy fehér

galamb, csendesen messze szállt, hiába keresünk,

könnyes szemünk többé nem talál. Tudjuk, hogy a csillagok közt a legfényesebb te vagy, utat mutatsz nekünk, mert szívünkben örökre itt

maradsz. Szomorú szívvel emlékezünk a baróti

id. JAKAB ZOLTÁNRA

halálának első évfordulóján.

Bánatos családja

20646