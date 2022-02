A markáns elhatárolódást azután adta ki a BOR, hogy Teodosie az érsekség tulajdonában levő Radio Dobrogea egyik adásában arról beszélt, hogy Putyin, akit mostanában sokan támadnak, nem is olyan fekete, mint ahogyan lefestik. Dmitrij Medvegyev volt orosz miniszterelnökkel együtt a legnagyobb alapítóknak nevezte őket, akik hazájukban „rengeteg áldozatot hoztak”. Azt is mondta, hogy nem ők tehetnek arról, hogy elődeik létrehozták a kommunizmust, amely egyébként is nyugati gyökerekből fakad, hiszen Marx és Engels sem volt orosz. (Főtér)

SÖTÉTBEN. A magas energiaárak miatt kénytelen volt lerövidíteni a közvilágítás idejét Flămânzi településen az önkormányzat. Dan Oloeriu polgármester elmondta, a számláik négyszer magasabbak, mint korábban, így az utcákon 23 és 4 óra között lekapcsolják a közvilágítást. Példaként felhozta, a tavalyi éves villanyszámla értéke 59 ezer lej volt, míg januárban 14 ezer lejt számlázott az önkormányzatnak az áramszolgáltató. Az elöljáró szerint félő, hogy nem marad pénzük beruházásokra, hiszen nemcsak a közvilágításra költenek, hanem az önkormányzat alárendeltségébe tartozó összes közintézmény villanyszámláit is a hivatalnak kell

fizetnie. (Hotnews)

KOMPENZÁCIÓS INTÉZKEDÉSEK. Ezen a héten véglegesíti a szaktárca a nagy energiafogyasztók megsegítését célzó kompenzációs intézkedésekről szóló tervezetet – közölte szerda este Nicolae Ciucă. Az Antena 3 televíziónak adott interjúban a miniszterelnök rámutatott, a háztartási fogyasztókhoz hasonlóan a nagyfogyasztók is megsínylik a jelenlegi válságot, az ő helyzetükre is megoldást kell találnia a kormánynak. Ciucă szerint dolgoznak a kompenzációs intézkedéseken, az energiaügyi minisztérium még ezen a héten véglegesíti a tervezetet. Közben jövő héten ismét össze fog ülni az energiaügyi kérdésekkel foglalkozó minisztériumközi bizottság, hogy kidolgozzon egy tervet az április 1-jétől érvénybe lépő válságkezelő intézkedésekről – mondta még a miniszterelnök. (Agerpres)