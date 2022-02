A tárcavezető közölte, Románia egyike azon országoknak, ahol a legrövidebb a tanév, ezért javaslata szerint a 2022–2023-as iskolai év már szeptember 5-én megkezdődhetne és június 16-án érne véget. Úgy vélte, így Románia is felzárkózhat a tanítási időszakra vonatkozóan az európai át­laghoz.

Sorin Cîmpeanu ugyanakkor azt javasolja, hogy az októberi tanítási szünetet, mely eddig az óvodásokat, illetve az elemi osztályos tanulókat érintette, kiterjesszék mindenki számára. Ami a téli szünidőt illeti, a tárcavezető indítványozta, hogy az december 22-től január 8-ig tartson, míg a húsvéti vakációt az április 7–18. közötti időszakra javasolja. Jelezte azt is, szakértők szerint a 6–8 hetes tanulási időszakok az előnyösek, melyeket pihenőidők váltanak. Ennek kapcsán kifejtette, elképzelhető, hogy az Iskola másként hetet a tanév első felére időzítik.

A tárcavezető beszélt a februári, egyhetes szünidőről is, amikor téli sportokat űzhetnének az iskolások, s megjegyezte: a döntés a diákok érdekeit szolgálja. Cîmpeanu újdonságként említette egy ún. zöld hét beillesztését is a tanév szerkezetébe, amikor a diákok az iskolán kívül tanulhatnának. Mint mondta, erre májusban kerülhet sor, amikor a körülmények is kedveznek a szabadtéri tevékenységeknek.

Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter elképzelései kapcsán a Tanulók Országos Tanácsa tegnap közölte: továbbra is követelik, hogy a tanév szeptember első hétfőjén kezdődjön el és június első péntekén érjen véget. Ez azért fontos, mert az iskolák nagy részében nincs légkondicionáló, így a júniusi hőség jelentősen megnehezíti az oktatási folyamatban részt vevő valamennyi szereplő dolgát – érvelnek. Hozzáteszik, bárhogyan is osztják fel a tanévet, „kiegyensúlyozott” struktúrát követelnek, illetve azt, hogy ennek véglegesítése előtt a szaktárca konzultáljon a tanulói, szülői és pedagógusi szervezetekkel.