Egy bölcsőde, egy óvoda, valamint a Sepsi Aréna mellett egy új jégpálya építése is elkezdődik ebben az évben Sepsiszentgyörgyön az Országos Beruházási Társasággal való együttműködés révén – jelentette be Antal Árpád polgármester közösségi oldalán Manuela Pătrășcoiu, a társaság igazgatójának háromszéki látogatása alkalmából. Az igazgató a látogatás során további két helyszínt is felkeresett, Málnásfürdőt és az oltszemi kezelőközpontot, ahol szintén az állami költségvetésből finanszírozott és a társaság által kivitelezett beruházások valósulhatnak meg.

Antal Árpád szerint a társasággal eddig is gyümölcsöző kapcsolatot ápolt a megyeszékhely önkormányzata, több közös elképzelést, tervet, beruházást valósítottak meg. A legjelentősebb ezek közül a város csíkszeredai kijáratánál található, háromezer férőhelyes Sepsi Aréna, melyet 2017-ben avattak fel. A polgármester szerint idén újabb három, a közösség számára fontos beruházás megvalósítása kezdődhet el: egy bölcsőde, egy óvoda, valamint egy új jégpálya építése. Utóbbi a Sepsi Aréna mellett kap helyet, és sportorvosi rendelőt is kialakítanak benne.

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke szintén a közösségi portálon számolt be arról, hogy Manuela Pătrășcoiuval közösen felkeresték Málnásfürdőt is, ahol az igazgató megtekintette az egykori kezelőközpont helyére tervezett, balneoturisztikai szakemberek felkészítésére szakosodott képzési és kutatási intézmény terveit, illetve megkóstolta az Ilona és Mioara ikerforrások vizét. A megyei önkormányzat képviselői a hely adottságait is megmutatták. Amint azt Tamás Sándor jelezte: keresik a megoldást, hogy a valamikori kezelőközpontot állami költségvetésből építsék újjá. Mint ismert, az egykori fürdőhelyből jelenleg a forrásokon és a moffetákon kívül (melyeket pár évvel ezelőtt rendbe tettek) már csak a volt szálloda épülete áll, amely az elképzelések szerint a képzőközpontnak szolgálna alapul.

Tamás Sándor továbbá arról is beszámolt, hogy újragondolják az oltszemi kezelőközpont rendeltetését. Az élményfürdő több más társával egyetemben a Borvíz Útja részeként épült meg. Sepsibodok község önkormányzata egy multifunkcionális létesítményt képzelt el, amely szálláshelyekkel, konferenciatermekkel, étkezővel a közelben álló, országos szinten a legjobbnak tekintett, nemzetközi fogathajtó pályát szolgálná ki. A társaság igazgatóját erre a helyszínre is elkísérték, ahol megtekintette a terveket, és megvan rá az esély, hogy ezt is központi, állami pénzforrásokból valósítják majd meg – olvasható az elnök bejegyzésében.