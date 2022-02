Előző írásunk

Egy bölcsőde, egy óvoda, valamint a Sepsi Aréna mellett egy új jégpálya építése is elkezdődik ebben az évben Sepsiszentgyörgyön az Országos Beruházási Társasággal való együttműködés révén – jelentette be Antal Árpád polgármester közösségi oldalán Manuela Pătrășcoiu, a társaság igazgatójának háromszéki látogatása alkalmából. Az igazgató a látogatás során további két helyszínt is felkeresett, Málnásfürdőt és az oltszemi kezelőközpontot, ahol szintén az állami költségvetésből finanszírozott és a társaság által kivitelezett beruházások valósulhatnak meg.