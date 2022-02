Több aggályuknak is hangot adtak Dálnok község képviselő-testületének az Erdélyi Magyar Szövetséghez (EMSZ) tartozó tagjai, valamint az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) sepsiszéki és területi vezetői szerdai sajtótájékoztatójukon a dálnoki helyi tanács hétfői ülésén történteket illetően. Muzsnai László és Nagy-Bogyó Mihály tanácstagok arra panaszkodtak, hogy nem az első eset, amikor olyasmiről kell döntést hozniuk, ami nem teljesen tiszta. A Néppárt helyi vezetőségével közösen Ráduly István prefektust is bírálták, mert szerintük hatáskörén túlmutató módon nyilvánult meg a hétfői ülésen.

Amint arról beszámoltunk, hétfőn a dálnoki testületben egy korábban az EMSZ képviselői miatt meg nem szavazott határozattervezet nyomán alakult ki feszültség. A képviselőknek arról kellett dönteniük, hogy engedélyezik-e, hogy a múlt év költségvetési többletéből 1,5 millió lejt az önkormányzat az előző évek büdzséhiányának rendezésére használjon fel. A tervezet a januári soros ülésen bukott el, az EMSZ képviselői nem voltak hajlandók jóváhagyni, azzal az indokkal, hogy számukra nem eléggé világos sem az összeg eredete, sem annak tervezett felhasználása. A hétfői ülés napirendjén újból szerepelt a tervezet, világos volt az indoklás is, így már nem volt kifogásuk a jóváhagyás ellen. Az ülésen részt vett Ráduly István prefektus is, aki erős bírálatot fogalmazott meg azokkal az önkormányzati képviselőkkel szemben, akik szerinte nem a közösség érdekeit tartják szem előtt a munkájuk során, meglebegtetve annak a lehetőségét is, hogy az illetők akár távozhatnának is a tisztségükből. Bár a kormánymegbízott nem nevesített sem személyt, sem politikai tömörülést, a bírálatot az EMSZ képviselői rossznéven vették, mivel szerintük ez kizárólag nekik szólt. A kilenctagú dálnoki testületben kiélezettek a politikai viszonyok, az RMDSZ-nek 5, az EMSZ-nek 4 képviselője van.

Muzsnai László szerdán megismételte azt a meglátásukat, hogy nem járulhatnak hozzá olyan döntéshez, mely nem tiszta számukra, főképp ha számottevő összegről van szó. Emellett azt is leszögezte, hogy önkormányzati képviselőként az a szerepük, hogy kérdéseket tegyenek fel, javaslatokkal álljanak elő, értékeljék a napirendre tűzött tervezeteket, és mindezek nyomán a lakosság érdekében döntsenek. Mint elhangzott, az EMSZ a választások óta eltelt több mint egy évben is végig az együttműködésre törekedett. Ennek köszönhető, hogy sikerült előrelépni több beruházás terén is, ilyen az óvodaépület bővítése, korszerűsítése, a kultúrotthon épületének javítási munkálatai vagy éppen a parkoló építése. Muzsnai úgy véli, ahhoz, hogy a község, a közösség előrehaladjon, az RMDSZ-nek és az EMSZ-nek egyezségre kell jutnia a település fejlesztését illetően, egyfajta szimbiózis kell kialakuljon az önkormányzati munkában, és a meg nem valósított elképzelésekért nem egymásra kell hárítani a felelősséget, ami szerinte gyávaságra vall.

Nagy-Bogyó Mihály, aki a Magyar Polgári Párt részéről, az EMSZ égisze alatt második mandátumát tölti a testületben, erős kritikával élt az önkormányzattal szemben. Elmondása szerint az elöljáró sorozatosan lesöpri az asztalról a javaslataikat. Semmit nem tett egy fogászati rendelő létrehozása érdekében, pedig megfelelő ingatlan is lenne. Emellett egy mérlegház megépítését is javasolták, erre az volt a válasz, hogy nincs megfelelő helyszín. Nagy-Bogyó továbbá felhozta, hogy a régi, forrásokból táplált ivóvízhálózat kapcsán sem hajlandóak semmit tenni, az EMSZ tanácsosai már több rendben is szóvá tették ezt. Mindkét képviselő hangsúlyozta, hogy nem céljuk az önkormányzati munka akadályozása, de elvárják, hogy a polgármester emberszámba vegye őket, és legyen párbeszéd, egyeztetés minden, a közösséget érintő kérdésről, elképzelésről, tervről, hiszen a legutóbbi választásokon az érvényesen leadott szavazatok 45 százalékát a szövetség gyűjtötte be, ami komoly felhatalmazást jelent.

A szerdai tájékoztatón Fazakas Péter, az EMSZ-t alkotó Erdélyi Magyar Néppárt sepsiszéki, illetve Bálint József, a megyei szervezet elnöke Ráduly István prefektus felszólalására is kitért. Meglátásuk szerint a kormány helyi képviselőjének nem tartozik a hatáskörébe a tanácsosok megdorgálása, mert indokoltan nem adták nevüket egy adott döntéshez. Fazakas Péter úgy látja, Ráduly István úgy érezte, hogy a megfelelő fellépés az, amit egykoron polgármesterként alkalmazott Uzon községben, ahol tudomása szerint nem nagyon lehetett ellenvetés. A dálnoki helyzet kapcsán megjegyezte, hogy előfordulhat, hogy a testület tagjai nem rendelkeznek megfelelő tudással egy bizonyos kérdésben, és nem tiszta, hogy egy döntést miért kell meghozni, de a hivatal szakapparátusának emberei ebben segíthetnek. A kérdéses ügyben is, ha időben megkapták volna a választ a kételyeikre, már januárban rábólintottak volna a tervezetre, mert nem céljuk, hogy akadályozzák a község előremenetelét – tette hozzá. Bálint József is erős kritikával élt, felróva Ráduly Istvánnak, hogy úgy tűnik, azt a jól megszokott gyakorlatot követi, mely szerint a bólogatójánosok a megfelelők az önkormányzatnál, azokat meg, akik jobban beleásnák magukat egyes ügyekbe, kérdésekbe, azokat meg kell bélyegezni. Azt is szóvá tette, hogy befolyását érvényesítve a kormánymegbízott az uzoni földekért eljárt autópályaügyben, más helységek kárára. Bálint József továbbá úgy látja, hogy hétfői megnyilvánulásával a prefektus a frakcióegység megbontására biztatta az EMSZ képviselőit. Ezt ott is megtehetné, ahol az RMDSZ-esek vannak többségben – fogalmazott.