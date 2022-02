Egy frissen bedobott javaslat megtiltaná a képviselőknek, hogy fizikai vagy verbális agressziót alkalmazzanak társaikkal szemben, ahogy azt is, hogy élőben közvetítsék a parlamentben zajló ingyencirkuszt. Így ezután a kakaskodást és kukorékolást mindenki csak saját frakció-szemétdombjáról közvetíthetné. Szerencsére máris jelentkezett több civil szervezet, amely a közvetítést, valamint a különféle jelszavak kifüggesztésének tilalmát olyan intézkedésnek tekinti, amely korlátozza a polgárok szólásszabadságát.

A korlátozásokat annak utána akarták bevezetni, hogy hétfőn a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) társelnöke, George Simion lerohanta a parlamentben Virgil Popescu energiaügyi minisztert, akit többször is tolvajnak titulált, megragadta a karját és kissé meg is nyakászta. Gondolta, mindezt az energiafogyasztók nevében teszi, akik mikor meglátják gáz- vagy villanyszámlájukat, bizony torkon ragadnák az energiaügyi minisztert. Simion úr nyakfogós tette után kijelentette, hogy neki cselekednie kellett, hisz, mint mondta: „nem mehetek anyukához, mondván, hogy tehetetlen vagyok”. Az meg, hogy lehazugozta a minisztert „kétségbeesett románok millióinak üvöltése” volt.

Aztán szerdán ismét volt néznivaló, mikor a képviselőház házbizottsági ülésén ellenzéki és kormánypárti képviselők lenácizták, illetve majomnak nevezték ellenlábasukat. Simion úr különben folyamatosan megpróbálja magára terelni szimpatizánsai figyelmét, akik immár a választók körülbelül húsz százalékát teszik ki. Cirkuszi közvetítésre ott vannak még a hírtévék stúdiói is, amelyek előszeretettel mutogatják az illusztris AUR-osokat. A műsorvezetőt sajnos nem bántalmazhatják, mert akkor többé nem hívják meg őket, pedig egy élőben közvetített bokszmeccs biztos nagyot dobna a csatorna nézettségén.

Az AUR egy rohamot vezetett a parlament épülete ellen, majd Simion úr az országot kezdte járni széltében-hosszában, mindenütt szelet vetett és cirkuszt aratott. Közben kiruccant egyet Madridba, a konzervatív pártok találkozójára, ahol azt mondták neki: hívatlan vendégnek ajtón kívül a helye – amivel nem dicsekedett.

A Vezér még a párt oszlopos tagjai között mérsékeltnek számít, amióta Șoșoacă őnagyságát kipenderítették közülük. És ha megnyerik a következő választásokat, akkor minden tisztségre kerül megfelelő ember – ígérik. Miniszterelnöknek egy nemzetiszínű alakot, Călin Georgescut szerették volna, aki hősnek nevezte a Vasgárda vezérét, Corneliu Zelea Codreanut és a háborús bűnös Antonescu marsallt. Simion jelszava: „Fel a szívekkel, le a maszkokkal”! Most már csak a holokauszttagadókat, a Vasgárda- és legionáriusszimpatizánsokat kell megszelídítenie, akik olyanokat mondanak, hogy: „a deveselui rakétabázis a diplomácia szégyene”, és akkor minden rendben lesz pártjával. Az ortodox egyház és a Román Akadémia nem határolódik el az AUR-tól. És így a párt(társ)vezér mondhatja, hogy ha a nép, az egyház és az akadémia velük, kicsoda ellenük?

Jó lenne, ha mégis sikerülne meggyőznie a „magyarbarátságról” ismert Ioan Aurel Popot, az akadémia elnökét, hogy induljon az államelnökségért az AUR színeiben. Bár egyelőre úgy tűnik, hogy Pop úrnak az AUR (elveit tekintve) szimpatikus, de sajnos nem tűnik túl szalonképesnek. Nyilván, ha a véresszájúakat sikerül megzabolázni (vagy ha egy kicsit még szokja őket az ország), akkor ilyen illusztris személyek is vállalhatnak AUR-os színekben mindenféle beosztásokat. Szelídül rendesen a pártvezér Simion úr is. Mi, magyarok azt várjuk, hogy talán-talán Dan Tanasă szíve is meglágyul, és idővel, hogy a székelyek szívét (és szavazataikat) megnyerje, a magyar feliratokért fog majd küzdeni, így a vírustagadó és oltásellenes székelyeken kívül a többi is nyugodt lélekkel szavazhat majd az AUR-ra.

Simion február 27-re tüntetésre hívta Bukarestbe a párt szimpatizánsait, mondván: „Gyertek, vágjuk földhöz ezeket. Folytatni kell a harcot a tolvajok ellen”. Arra szólított fel, hogy mindenki azzal menjen, amije éppen van neki. Lehet menni autókkal, juhokkal, kecskékkel, tehenekkel, teherkocsikkal, az elnök azt szeretné, ha több százezren lennének.

A velük szimpatizáló székelyek mehetnének disznókkal is.