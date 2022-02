Aktívan kezdte az első félidőt a Palmeiras, az első tíz percben még jobban is játszott, mint a Chelsea, azonban szépen fokozatosan az angol együttes a kezébe vette az irányítást. Az első játékrész ennek ellenére nem a helyzetekről szólt, mindkét csapat csak egy alkalommal találta el a kaput, a többi próbálkozás messze elkerülte.

A szünet után a Chelsea agresszívabban jött ki a pályára, Mateo Kovačić tudott meglódulni az 55. percben a pálya közepén, Callum Hudson-Odoi kicsit kisodródva, de középre tudta tenni a labdát, amit Romelu Lukaku két védővel a nyakában is a kapuba fejelt (1–0). A gyors gólra aztán kilenc percen belül jött is a válasz, hiszen Thiago Silva egy felugrás közben kézzel ért a labdához, a videóbíró segítségével Chris Beath játékvezető büntetőt ítélt, amit Raphael Veiga értékesíteni tudott (1–1).

A folytatásban egyik csapat sem tudott igazán nagy helyzetet kialakítani, ez jellemző volt a kétszer tizenöt perces hosszabbításra is. A dráma aztán a végén jött, hiszen Hakim Ziyech szöglete után Cézar Azpilicueta lőhetett nagyjából 11 méterről, a labda útjába Luan Garcia keze került, így a VAR segítségével újabb büntetőt ítélt a játékvezető, ezúttal a Chelsea javára. A tizenegyeshez Kai Havertz állt oda, aki magabiztosan értékesítette a lehetőséget, így a Bajnokok Ligája után a klubvilágbajnokságot is a góljával nyerte meg az angol együttes (2–1).

Edouard Mendy klubjával Európa után – 2021-ben Bajnokok Ligája-győztes volt – a „világot” is meghódította a klubvilágbajnoki trófea megszerzésével, ráadásul alig egy hete Szenegállal Afrika Kupa-győzelmet ünnepelhetett. N’Golo Kanté 2018-ban Franciaországgal lett világbajnok, ezúttal klubjával sikerült kivívnia ezt a címet.

César Azpilicueta az első játékos, aki minden lehetséges trófeát elhódított a Chelsea-vel. A csapatkapitány kétszeres angol bajnok (2015, 2017) a londoni kékekkel, 2015-ben Ligakupát, 2018-ban FA-kupát nyert. A nemzetközi porondon két alkalommal Európa-liga (2013, 2019) győztes volt, majd a legutóbbi szezonban a Bajnokok Ligáját is meghódította. Az európai Szuperkupa-győzelem után most a klubvilágbajnoki címet is megkaparintotta.