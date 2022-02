Szombat este a negyedik egymás elleni meccsét játszotta a megyeszékhelyi Sepsi-SIC és a hősiesen küzdő Kézdivásárhelyi SE csapata, s ahogy az eddigi három alkalommal, most is a címvédő zöld-fehérek sikerével zárult párharcuk. A házigazda sepsiszentgyörgyieknél Saqwedia Wallace, Alina Podar, Britney Jones, Orbán Nikolett és Brianna Fraser lépett pályára, a céhes városi alakulatnál Jaiamoni Welch-Coleman, Debreczi Iringó, Brianna Taylor, Kozman Kriszta és Lynnea Lewis került be a kezdőötösbe. A feldobás után mindössze négy másodpercre volt szüksége a megyeszékhelyieknek az első kosárhoz, amire Kozman egy távoli dobással válaszolt (2–3). A folytatásban felváltva pontoztak a csapatok, és hol az egyik, hol a második csapat vezetett (15–14). Az első negyed hajrájában mindkét oldalon rengeteg dobáskísérlet maradt ki, de Daniel Raber és Anamaria Pop kosaraival előnybe került a Sepsi-SIC (19–16). A második szakaszban is kiegyensúlyozott küzdelem zajlott a pályán, s bár a szentgyörgyiek mindent megtettek, hogy leszakadjanak a céhes városiaktól, a kisebb sérülései miatt a szerb Ines Cordát nélkülöző KSE-nek mindig volt ereje a felzárkózáshoz (31–25). Ezt követően bő három percen át egyik alakulatnak sem sikerült pontot szerezni, a kosárcsendet Jones törte meg (33–25), és 42–30-as állásnál fordultak a csapatok.

A felső-háromszéki lányok nagyszünet után is felvették a harcot a rutinosabb megyeszékhelyiekkel, s a 28. percben csak hatpontos volt a két csapat közti különbség (58–52). Kevéssel később Jones célzott pontosan a büntetővonalról, majd Wallace elsüllyesztett egy triplát, a harmadik negyedet pedig Welch-Coleman duplája zárta (63–54). A zárószakaszra azonban elfáradtak a kézdivásárhelyiek, akik így sem adták fel a harcot, ám támadásról támadásra egyre jobban kidomborodott a házigazdák fölénye (92–67). A véghajra a játékvezetőkről szólt, akik túlzott reklamálásért kiállították a Sepsi-SIC edzőjét, Zoran Mikest, majd kevéssel később a másodedzőt, Samoilă Zoltánt is elküldték a kispadról. A vége 96–69 lett a Sepsi-SIC javára, a Kézdivásárhelyi SE pedig harminc percen át méltó ellenfele volt az ötszörös bajnoknak, amelynek diadala igazából egy percre sem forgott veszélyben.

A mérkőzés legeredményesebb játékosát a SIC adta, ugyanis Jones 25 ponttal vette ki részét a zöld-fehér mezes csapata sikeréből, a túloldalon Welch-Coleman jeleskedett 10 lepattanóval és 24 pontot jegyzett.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, 20. forduló: Sepsi-SIC–Kézdivásárhelyi SE 96–69 (19–16, 23–14, 21–24, 33–15). Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna. Mintegy 600 néző. Vezette: Mihai Săndulache, Ioana Drăgoi, Diana Oprea. Sepsi-SIC: Jones 25/3, Wallace 16/12, Podar 13/9, Fraser 13, Orbán 13–Raber 8, Pop 6, Cătinean 2, Pašić, Croitoru, Botos. Edző: Zoran Mikes. KSE: Welch-Coleman 24/9, Lewis 15/3, Kozman 13/9, Taylor 10/3, Debreczi 5/3–Bara-Németh 2, Domokos, Tuchilus, Csurulya, Marthi, Nagy. Edző: Ljubomir Kolarevic és Farkas Alpár.

A további eredmények: Târgoviște–Bukaresti Rapid 70–54, Alexandria–Brassói Olimpia 76–49. Az Agronómia Bukarest–Kolozsvári U találkozót ma 16 órától játsszák, a Szatmárnémeti VSK–Aradi FCC párharcot a házigazdák kérésére elnapolták (a szatmáriak masszőrének pozitív a koronavírustesztje), a Marosvásárhelyi Sirius és a Konstancai Phoenix pedig szabadnapos volt.