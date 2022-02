Nem hagyja magára Romániát a NATO

A román elnökkel közösen tartott sajtóértekezletén Stoltenberg rámutatott: a NATO védelmi szövetség, csapaterősítése válasz az orosz fenyegetésre, a többnemzetiségű csapatok jelenlétével pedig azt üzeni, hogy bármely tagállam megtámadása az összes többi egységes válaszát eredményezné.

Az ukrán határok mentén egyre fokozódó orosz csapatösszevonás miatt Stoltenberg szerint valós a veszély arra, hogy újabb katonai konfliktus robban ki Európában, ezért a NATO továbbra is tárgyal Oroszországgal, és megpróbálja rávenni a feszültség enyhítésére. „Gondolom, nem fér kétség hozzá, hogy Oroszország az agresszor: elfoglalta a szomszédos Ukrajna területének egy részét, illegálisan annektálta a Krím félszigetet, továbbra is destabilizálja Kelet-Ukrajnát a Donyec-medencei szakadárok által, most pedig százezer harcra kész katonát hozott Ukrajna térségébe, és tovább növeli a feszültséget. Ezért támogatásunkról kell biztosítanunk ukrajnai partnereinket, és el kell oszlatnunk minden kételyt azzal kapcsolatban, hogy a NATO kész megvédeni minden tagállamát” – hangoztatta NATO-főtitkár.

Klaus Iohannis államfő a román nép nevében üdvözölte az újabb amerikai katonák Romániába érkezését, és úgy értékelte: ez az Egyesült Államok támogatásának és szolidaritásának félreérthetetlen bizonyítéka, a NATO védelmi és elrettentő képességét erősíti. Szerinte ez a legsúlyosabb válság a vasfüggöny lebontása óta, de egyetlen román állampolgárnak sincs oka félelemre, Románia biztonságát – saját haderején kívül – NATO-tagsága és az Egyesült Államok stratégiai szövetségesi támogatása is garantálja. Az elnök a NATO keleti szárnyának további erősítését szorgalmazta, és – Stoltenberggel együtt – cáfolta azt, hogy a NATO rakétaelhárító pajzsának deveselui támaszpontját támadó fegyverek kilövésére lehetne használni, és fenyegetést jelentene Oroszország számára.

Vadászgépek érkeztek

Az Amerikai Egyesült Államok nemcsak a szárazföldi csapatok ezer katonáját, hanem a légierő egy alakulatát is Romániába vezényelte Németországból: a nyolc F-16-os vadászgép és a repülőrajt kiszolgáló mintegy 150 katona pénteken érkezett meg a Borcea légitámaszpontra. Az amerikai F-16-osok mintegy két hétig fognak a román légierő F-16-osaival közös hadgyakorlatokon részt venni, továbbá az olasz légierőnek a Duna-parti bázison tavaly december óta szolgálatot teljesítő alakulatával közösen megerősített légi járőrözési feladatokat látnak el.

Óvatosságra intenek

A külügyminisztérium „nyomatékosan javasolja” a román állampolgároknak, hogy az ukrajnai biztonsági helyzet alakulása miatt kerüljék az országba való utazást. A szaktárca ugyanakkor elrendelte a nem létfontosságú személyzet kivonását az ukrajnai diplomáciai képviseletről és a konzuli hivatalok egy részéből. A jelenleg Ukrajnában tartózkodó román állampolgároknak azt javasolják, hogy legyenek nagyon körültekintőek és tartsák be az ukrán hatóságok előírásait.