Stagnál az új esetek, növekszik a betegek száma

A stratégiai kommunikációs törzs hétfői jelentésében az előző naphoz képest mintegy százzal több újonnan azonosított koronavírus-fertőzésről tájékoztat, az egészségügyi rendszerre nehezedő nyomás azonban továbbra is nagy.

Csaknem 40 ezer teszt eredményének feldolgozása után 12 069 újabb fertőzöttet azonosítottak vasárnap Romániában, a tesztek 30,42 százaléka bizonyult pozitívnak. Kovászna megyéből 68 új esetet jelentettek, Háromszék fertőzöttségi mutatója 9,61 ezrelék. Kórházi kezelésre jelenleg közel 11 ezren szorulnak, 352-vel többen, mint egy nappal korábban, és a súlyos esetek száma is növekedett vasárnaphoz képest, intenzív osztályon 1 155 pácienst kezelnek (közülük 974-en oltatlanok), 14-gyel többet, mint előző napon. A halálesetek száma jelentősen visszaesett, a stratégiai kommunikációs törzs 64 újabb áldozatról és 11 korábban bekövetkezett halálesetről tájékoztat, az összesen 75 áldozatból 64 oltatlan volt. Az elhunytak közt egy Fehér megyei 25 éves fiatalember is található, aki nem volt beoltva és más betegségekben is szenvedett.