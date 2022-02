Mostanig, ha a kedves olvasó egetverően magas számlát kapott, reménykedhetett abban, hogy az hibás, és majd újraszámolják fogyasztásának ellenértékét, de most már nyugodtan elájulhat, vagy szívinfarktus miatt akár fel is dobhatja a talpát, mert Virgil Popescu energiaügyi miniszter megmondta, hogy újabb hibákra (sajnos) nem kell számítani.

Tehát ha kevéske fizetéséből vagy nyugdíjából nem tudja azokat kifizetni, azért csakis ő a hibás, mert túl sokat fogyasztott, mivel jó melegben ült, este égette a villanyt, nézte a tévét, járatta hűtőt télen (!), tehát csupa felesleges dolgot tett. Úgy van ez is, mint az alkoholfogyasztás. Iszod a piát, jól érzed magad, aztán jön a másnaposság, fejfájás és a bánkódás, hogy sokat fogyasztottál.

Mostantól ne remélje senki, hogy olyan olcsón megússza, mint az a hetvenéves nő, aki majdnem 7 millió eurós (?!) gázszámlát kapott decemberre, autóbuszra pattant és elment a szolgáltatóhoz, amelyik elismerte hibáját, és kiállított egy új számlát 1700 lejre. Azt is sokallta, és tett még egy kört a szolgáltatónál, amely után aztán kétszáz lejes számlát állított ki neki.

De egy kis reményünk maradt arra, hogy kevesebbet fizessünk, ha hallgatunk az energiaügyi miniszterre, és kevesebb gázt és villanyt fogyasztunk.

Abban eddig még reménykedhettünk, hogy minket védelmébe vesz a fogyasztóvédelem, amelynek az a dolga, de aztán jött a hideg zuhany. (Biztosan nincs pénz meleg vízre). Az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) elnöke szerint, ugyanis: a hibásan kiállított számlák nagy részét már korábban korrigálták. Különben is megmondta, hogy a legtöbb szolgáltatónál nem volt szándékos a hiba, nem a rosszindulat vezette őket. (A fogyasztó viszont rossz szándékú, mert könnyen fogyaszt és nehezen fizet). Most már mindezek tisztázása után nyugodtak lehetünk, ha jó nagy számlát is kapunk, mert az biztosan jó. Az ANPC főnöke a szolgáltatókat vette védelmébe, mondván, hogy azért fog a lakosság nagyobb energiaszámlákat kapni, mert így alakult a piac (kellet nekünk szabad piac!), nem azért mert a szolgáltatók meglopják. De az is látszik, hogy az energiaszolgáltatók felkészültek arra, hogy alkalmazottjaik ki tudják fizetni számláikat, mert a villamosenergia-termelő és -szolgáltató ágazatban dolgozók havi juttatása a tavaly decemberben 27 százalékkal nőtt az előző hónaphoz képestés, így átlag nettó 6290 lejt visznek haza.

A kőolj- és földgázkitermelésben dolgozóké 42,9 százalékkal emelkedett, és átlagosan nettó 9388 lejjel kénytelenek hazamenni.

És megértem, drága barátaim, hogy minden drága. A vízi erőművek által termelt áram biztosan azért drága, mert például a Duna vizét drágábban kapjuk. Ha nem fizetné ki Románia, akkor azok az országok, amelyeken átfolyik, biztosan elzárnák. A hazai folyókon levők meg azért, mert azokat az eső táplálja, az égi áldás, és biztosan azt is pénzért adja a Fennvaló, hisz Krisztus koporsóját sem őrizték ingyen. Aztán valószínű az atomerőművek is drágábban kapják az uránt, plutóniumot (vagy ami kell azokba), ezek az atombombák gyártásához kellenek, amelyek a most fenyegető háborúban feltétlenül szükségesek lehetnek.

A gáz, amivel a gázerőművek is működhetnek a Fekete-tenger fenekén henyél, és azt nem vagyunk képesek onnan kicsalogatni. A napenergia is drága, hisz szoktuk is mondani, hogy: drága napfény. A szélerőművek sem mindig működnek, mert megkutyálja magát a szél, és nem fúj, és akkor… fújhatjuk. A szénerőművek miatt nő az üvegházhatás, ami viszont biztató, mert ha fokozódik a globális felmelegedés, akkor kevesebbet kell fűteni.

Inkább nézzük a dolgok jó oldalát, akkor nagyobb lelkesedéssel tekinthetünk a jövőbe. Majd a túlvilágon mindenképp jobb sorsunk lészen. Mert nem hallottam olyanról, hogy az ott lakók panaszkodtak volna, hogy a mennyországban rossz lenne a fűtés, vagy olyan drága, hogy Szent Péter (gondolom, ő gondoskodik róla) ne tudná kifizetni. De a bűnös lelkűeknek még jól is jöhet ez a drágulás, mert valószínű, hogy a tisztítótüzet is csak takarékon égetik. Ha így megy tovább, akkor a pokolban sem lesz pokoli meleg, mert ki az ördög nem spórol a tüzelőanyaggal a mai világban. Aztán mivel a szurok is kőolajtermék, aminek az ára felment, azzal is fognak spórolni az ördögök, és így a pokolra jutottak könnyebben megússzák büntetéseiket, nem úgy, mint a fogyasztó, aki ha nem fizet, áram, gáz nélkül marad.