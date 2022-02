Nem változik a támogatások igénylési rendszere

Előző írásunk

Rokonok, barátok, pályatársak igyekeznek életben tartani az emlékét

Szomorúan és beletörődéssel vettük tudomásul egy évvel ezelőtt, hogy Sepsiszentgyörgyön elhunyt Farkas Árpád (1944–2021) József Attila- és Kossuth-díjas író, költő, publicista, a Háromszék napilap korábbi főszerkesztője. Annak rendje-módja szerint részt vettünk a temetésén, együtt voltunk sokan a végtisztességtevés alkalmán, és már hazajövet – ez 2021. február 10-én történt – arról beszélgettünk Farkas Antal barátommal az autóban, hogy vajon mi következik ezek után? Hiszen olyan életmű fejeződött be és állt kerek egésszé a szemünk előtt, amely makulátlan. Maga a költő is vallotta, hogy büszkeséggel töltötte el a kisebbségi lét, mindig örömmel fogadta az ebből fakadó pluszt, a megtöbbszöröződött feladatvállalást, hiszen elsősorban közösségi ember, közösségért alkotó és gondolkodó értelmiségi (is) volt. Tudjuk, hogy soha nem vállalt és nem végzett vállalhatatlan feladatot – ennek meg is voltak a következményei a letűnt totalitárius rendszerben –, és bejárva a fél világot, látva és beszippantva a szabadabb földek levegőjét, soha nem vágyott el a szűkebb pátriából.