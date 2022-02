Háromszéken megugrott az új esetek száma

Kedden közel húszezerrel kevesebb tesztet végeztek országszerte, mint hétfőn, a pozitivitás továbbra is 23 százalék fölötti. A 17 447 új esetből feltűnően sokat, 178-at Kovászna megyéből jelentettek, Háromszék fertőzöttségi mutatója 9,09 ezrelék. Kórházban az előző naphoz képest 365-tel kevesebb koronavírusos beteget kezelnek (10 050-et), a súlyos esetek száma azonban még nem kezdett csökkenni, sőt, eggyel több (1 156), mint hétfőn. A koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma továbbra is magas, a stratégiai kommunikációs törzs szerdai jelentésében összesen 183 elhunytról számol be, közülük 12 áldozat korábban vesztette életét. A 183 halottból 152-en oltatlanok voltak, a 31 beoltottból harmincan egyéb betegségekben is szenvedtek.