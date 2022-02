A koronavírus járvány miatt két évnyi szünetre kényszerültek a Szent György Napok szervezői, de szerdán végre bejelenthették: idén nem marad el a városünnep, április 23 és május elseje között újból sort keríthetnek a rendezvénysorozatra, mely ezúttal egyben a bezártságból való szabadulás, a „fesztiválelvonási tünetek” enyhítésének pillanata is lesz. A szervezők a szerdai, a sepsiszentgyörgyi Isabella Boutique Hotelben tartott sajtótájékoztatón csak pár programpont ismertetésére szorítkoztak: a nyitókoncertet már biztos, hogy a 100 tagú cigányzenekar adja, valamint a helyi zenekarok is kiemelt szerepet kapnak a fesztiválhétvégén, illetve jelezték, hogy a rendezvénysorozat az akkor érvényben lévő járványügyi szabályzás szerint zajlik majd.

Amint azt Erdély András, a rendezvény szóvivője felvezette: az elmúlt két év egyik legfontosabb, leginkább várt mondata hangozhat el a tájékoztatón, éspedig, hogy 2022-ben lesznek Szent György Napok. Ennél nagyobb örömhírrel nehezen szolgálhatnak, hiszen végre nem arról kell beszélni, hogy otthon be vagyunk zárva, nem találkozhatunk, nem ülhetünk le egy asztalhoz közösen, nem ölelhetjük meg a szeretteinket. A szervezők döntése értelmében a városünnep a 29. lesz a sorban, magyarán nem veszik figyelembe az elmaradt két alkalmat, onnan folytatják, ahol abbahagyták, azaz 2019-ben, amikor a városünnep 28. kiadása zajlott le. Erdély András arra is kitért, hogy békeidőkben sem könnyű tető alá hozni a városünnepet, de az idei kiadást még összetettebb és bonyolultabb megszervezni, mivel a járványszabályok előre ki nem számítható alakulása miatt több forgatókönyvvel kell számolni. A szervezők mindenképp egy befogadó ünnepet szeretnének, amelyen amennyiben lehetséges mindenki részt vehessen, de alá kell vetniük magukat az éppen aktuális szabályoknak.

Antal Árpád polgármester szerint nemcsak a város, hanem az egész bolygó várja már, hogy a Maradj otthon szlogent hamarosan a Gyere ki a városba, a térre szlogen váltsa fel. Sepsiszentgyörgy szerencsés, mivel a városnapok tavaszra esnek, az első nagy szabadtéri rendezvénysorozat lehet idén Romániában. A polgármester ugyanakkor emlékeztetett, hogy a korlátozásokról, szabályokról a kormány dönt a járványhelyzet függvényében, amit nem lehet előre megjósolni. Amit most biztosra tudni lehet, hogy az újból meghosszabbított vészhelyzet hamarosan lejár, és részükről azzal számolnak, hogy amennyiben újból meghosszabbítják, még akkor is a Szent György Napok előtt fel lehet oldani, ha jó irányba tart a járványhelyzet. A maguk részéről hiszik azt, hogy a találkozás ünnepét meg tudják szervezni. Ezek a találkozások másabbak lesznek, mint a korábbi években, éppen ezért próbálják az idei városnapokat az eddigiektől eltérőre szervezni. Egyrészt a fesztiválhétvége ötnapos lesz, másrészt a nyitókoncertet nem templomban, hanem a Sepsi Arénában szervezik meg: a 100 Tagú Cigányzenekar lép a közönség elé. Antal Árpád szerint a zárás, a május elsejei, vasárnapi utolsó koncert is legalább ennyire erős, ütős lesz, mint a kezdeti. Erről március 8. után árulnak el részleteket. A helyi zenekarokat, zenészeket is szeretnék megszólítani, a hétvégén a főszínpadot átadják nekik, és szeretnék, ha egy nagy közös produkcióval készülnének. A gesztussal köszönetet szeretnének mondani, amiért a járvány legnehezebb időszakában – 2020 tavaszán, a bezártság idején – is kitartottak és még egy közös felvételt is készítettek, ugyanakkor támogatni is szeretnék őket, ezeket a zenekarokat is megviselte az elmúlt két év.

A 100 tagú cigányzenekar. Fotó: MTI

Frissebb, újabb kínálattal szeretnének jelentkezni idén a kulturális héten is – jelentett be Vargha Fruzsina alpolgármester, aki úgy véli a nyitókoncert erős indításához a hét összes kulturális programjának fel kell zárkóznia. Azzal a kéréssel fordultak a művelődési intézményekhez, civil szervezetekhez, hogy amennyiben olyan előadással készülnek, mely már szerepel a repertoárjukban, akkor igyekezzenek azt ünnepélyesebbé tenni, kiegészítő programokkal, és lehetőleg helyi erőkkel tető alá hozott programokban gondolkodjanak. Vargha Fruzsina hozzátette: noha tavaly nem lehetett klasszikus értelemben vett kulturális hetet szervezni, pár rendezvénnyel azért jelezték, kiemelt ünnepe a városnak a Szent György napok, de azzal is tisztában vannak, hogy az igazi ünnep az, amelyen minél többen részt tudnak venni. Ezért idén arra törekszenek, hogy minden korlát ellenére, minél több helyszínt ki tudjanak használni, hogy minél többen hozzáférjenek a kínálathoz. A kulturális hét pontos programját a közeljövőben ismertetik.

Újra lesz Szent György-napi vásár is Sepsiszentgyörgy belvárosában. Albert Levente archív felvétele

Knop Ildikó programkoordinátor elmondta, több forgatókönyvvel is készülnek, annak függvényében, hogy járványhelyzet hol tart majd. Abból indultak ki, hogy a városünnep nem maradhat el, és igyekeznek a lehetőségekhez képest mindenre felkészülni. Pár konkrétumot is megosztott, eszerint a nyitókoncert március 23-án 20 órától kezdődik a Sepsi Arénában, jegyeket már hétfőtől február 21-től lehet váltani a www.eventim.ro oldalon, illetve a városi kulturális szervezőirodában. Jelen szabályzás szerint a terem férőhelyeinek harminc százalékára értékesíthetnek belépőt. A kedvezményes jegyek 25, a teljes árúak 50 lejbe kerülnek. A kézműves vásárra mindenképp sor kerül április 29 és május 1 között, a helyszín a belváros, várják az árusok jelentkezését március 25-ig, közel kétszázra számítanak. Ami a sepsiszentgyörgyi zenekarok nagy koncertjét illeti, szeretnék mindenki számára elérhetővé tenni. Felvették a kapcsolatot azokkal, akikkel már a korábbi években is együttműködtek, de nyílt felhívást is intéznek a sepsiszentgyörgyi zenekarok irányába, hogy jelentkezzenek a produkcióra, ezt február 25-ig tehetik ezt meg. A városnapok csak keretet biztosítanak, a produkció kapcsán a zenekarok megkapják a teljes alkotói szabadságot. Olyan zenekarok jelentkezését várják, amelyek élő zenét, vagy élőben előadható elektronikus zenét játszanak, saját szerzésű dalokat is, műfaji megkötések nincsenek, de elsősorban pop, rock, etno vonalon gondolkodnak, de a szervezők nyitottak a bővítésre. További részletek a rendezvény honlapján (szentgyorgynapok.ro) találhatók.