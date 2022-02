Megújul Lisznyó kultúrháza

A felújítás költségeit uniós forrásból fedezi az önkormányzat, a finanszírozási szerződést még 2018-ban aláírták – számolt be lapunk érdeklődésére Bordás Enikő polgármester. A munkálatok értéke 1,4 millió lej áfával. Ebből nem csupán megújul, de bővül is a meglévő épület – mosdókat, kazánházat és két új termet is kialakítanak –, majd új bútorzattal is felszerelik az immár korszerű ingatlant. Bordás Enikő jelezte, a kultúrház több éve nincs használatban, s a lisznyóiaknak nagy szükségük lenne egy megfelelő közösségi térre, ahol rendezvényeket, kulturális programokat szervezhetnek. Bár a munkálatokra 16 hónapos határidőt szabtak meg, a kivitelező szerint még ebben az évben lezárulhat a felújítás – fűzte hozzá a településvezető.

Bordás Enikő elmondta azt is, jövő héten adják ki a munkakezdési parancsot és elkezdődhet a bikfalvi iskola épületének teljes körű felújítása is. A beruházást állami támogatásból finanszírozzák, a kivitelezésre hat hónapja van az építőnek, és ha sikerül ezt a határidőt tartani, ősszel már birtokba vehetik a diákok a megújult tanodát. A bikfalvi iskolások jelenleg a település kultúrotthonában tanulnak, jó körülmények között, az épületet hat éve újította fel az önkormányzat – fűzte hozzá Bordás Enikő. Ennek kapcsán jelezte, a téli leállás után folytatódik a munka az új, uzoni óvodánál is, melynek alapja már elkészült.