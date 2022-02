Marad a por a Farm utcában

Tóth-Birtan Csaba alpolgármester közlése szerint eddig a megvalósíthatósági tanulmány készült el, a munkálatok tervezésére és kivitelezésére még ezután hirdetik meg a közbeszerzési eljárást, így a legjobb esetben a nyár végén kezdődhet meg az utca korszerűsítése. Ezt az ott élők már évtizedek óta kérik, és az önkormányzat többször neki is futott, de a megvalósítás különböző okok miatt rendre elmaradt.

A kövezett, gödrös, múlt századi állapotot mutató szemerjai utca lakói nem csupán azért háborognak, mert száraz időben a por, nedves időben a sár nehezíti meg az életüket, hanem azért is, mert az időközönként elegyengetett úttest szintje a ráhordott aszfalt- és kőtörmelék miatt több udvar szintjénél magasabbra került, és a nagyobb esők után lefolyó víz elárasztja a kerteket, olykor pedig a házakat is, azaz a bosszúság mellett otthonaikban is kárt okoz.