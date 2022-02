Gazdag Erzsi: Hóember

Következő írásunk

Hoffmann Edit – Edo, ahogy mindenki ismeri a városban – Barót közművelődési életének egyik igencsak meghatározó alakja. Hosszú időn keresztül dolgozott a művelődési háznál, majd Erdővidék Múzeumánál: szervezett, meghívott, megnyitott és méltatott előadást, kiállítást és tárlatot, foglalkozott fiatalokkal, támogatott a közösség számára fontos ügyeket, énekelt és zenélt a Kájoni Consort régizene-együttesben és a gyermekdalokat játszó Kelekótyában. November elején nyugdíjba ment, de ez nem jelenti, hogy vissza is vonult. Úgy véli, manapság hajlamosak vagyunk megfeledkezni a nemzetünket szolgáló és megtartó intézmények fontosságáról, ezért feladatot vállalna ezek bár egy részének feltárásában. Meglehetősen sok adatot sikerült fellelnie a baróti kórház létrehozásának érdekében huszonhat éven át folytatott széles körű gyűjtésről, építéséről, működésének elindításáról és jeles munkatársairól – mint mondja: nevezzék el a kórházat az első igazgatójáról, dr. Solymossy Istvánról –, ezeket mind könyvbe rendezné, de írna az ipartestületről vagy éppen a közbirtokosság és a város történetéről is. Mindemellett pedig fényképészként is tevékenykedne – hiszen alapszakmája éppen ez.