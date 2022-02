Miniszteri látogatások

Szívesen látnánk Erdélyben Románia külügyminiszterét is, de egyelőre csak Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter fordította erre szekere rúdját. Pedig milyen jó lenne, ha országunk vezetői is ide dugnák orrukat!

Akkor nagyjából imígyen szólhatnának a tudósítások: Erdélyi látogatásra érkezett Románia külügyminisztere, aki előbb Marosvásárhelyen, majd Sepsiszentgyörgyön tárgyalt önkormányzati vezetőkkel. Marosvásárhelyen a Maros megyei tanács elnökével tárgyalt, amelyen részt vett a marosvásárhelyi polgármester, a város és a megye több román és magyar képviselője, valamint sok fontos bukaresti kormánytisztviselő is. A tanácselnök megköszönte a román kormány anyagi és morális támogatását, amellyel hozzájárult a megye magyar és román közösségének megerősödéséhez és a térség gazdasági fejlesztéséhez. A miniszter megerősítette, hogy a román kormány továbbra is Románia minden polgára érdekében azon dolgozik, hogy saját hazájában találja meg boldogulását. A polgármester ugyancsak azt hangsúlyozta: „köszönettel tartozunk a román kormánynak mind az anyagi, mind a morális támogatásért”.

A román miniszter azután kíséretével Kovászna megyébe utazott tovább. Sepsiszentgyörgyön Kató Béla református püspök társaságában a megye, a város és az RMDSZ vezetőjével együtt meglátogatták a Gyöngyvirág utcai református templomot és a Diakónia Alapítvány idősgondozó és gerontológiai központját, amely a román kormány támogatásával valósult meg. Aztán utolsó állomásként a Sepsi OSK szintén a román kormány támogatásával felépült stadionját tekintették meg a klubelnök társaságában.

A román külügyminiszter rámutatott: Erdélyben több száz más létesítmény valósult meg a román kormány pénzügyi támogatásával. Körútja során olyan oktatási, egyházi vagy sportlétesítményeket tekintettek meg, amelyek így jöttek létre, és amelyek nélkül a magyar identitás megőrzése nehezebb lenne.

Románia és az itteni magyar közösség érdeke is az, hogy a kapcsolatok a két ország, Románia és Magyarország közt javuljanak. Az RMDSZ stabilizáló szerepet tölt be a román belpolitikában, és rendkívül fontos szerepet játszik Románia és Magyarország államközi kapcsolataiban – jelentette ki a miniszter. Románia kiemelten fontosnak tarja az észak-erdélyi autópálya építését és a határt keresztező infrastruktúra további fejlesztését, hogy Bukarestet mihamarabb össze lehessen kötni a tőlünk nyugatabbra levő országok fővárosaival.

A miniszter kijelentette, nem Bukarestből kell megmondani, mi a jó az itteni nemzeti kisebbség és többség tagjainak, hanem meg kell kérdezni őket, mire van szükségük, hogy életük jobb legyen. Amennyiben az itt élő közösségeket gazdaságilag meg tudják erősíteni, az a hosszú távú megmaradást biztosítja, és az erdélyi polgároknak nem kell vándorbotot ragadniuk és máshová menniük munkát és boldogulást keresni. A miniszter küldöttségével együtt Sepsiszentgyörgy után Hargita megyébe is ellátogatott, ahol a megye vezetőjén és Csíkszereda város polgármesterén kívül Kovács Gergely gyulafehérvári érsekkel együtt a csíksomlyói kegytemplomot is meglátogatták. A miniszter a kegyszoborhoz is felment, és közös imát mondtak az itteni elöljárókkal. Azután zártkörű megbeszélést tartottak, amelyen állítólag a román miniszter ígéretet tett arra, hogy segít a csíksomlyói búcsú UNESCO világörökségi listájára való felvételében.

Végül is nem volt nehéz megírni a román külügyminiszter (elképzelt) székelyföldi látogatását, csak az eredeti tudósítást kellett átmásolnom, és mindenütt, ahol a magyar minisztert említették, románt írtam, és hozzá toldtam ezt-azt.

Az az igazság, hogy hazai vezéreinknek fontosabb dolguk is akad, minthogy ilyen apróságokkal, 1,2 milliós kisebbség gondjaival foglalkozzanak, mikor az unió és a világ nyolcmilliárd lakosa érdekében munkálkodnak. Iohannis, miniszterelnökünkkel és külügyminiszterünkkel együtt, ha kell, harc árán is, de megvédenék a világbékét, és sikerült ehhez elintézniük, hogy újabb amerikai és francia katonák és fegyverzet érkezzen hozzánk. Közben Iohannis Brüsszelbe jár vállveregetésekért, Németországba kitüntetésekért, Amerikába meg fegyvert vásárolni. Ilyen sűrű munkaprogram mellett a hazai románok és magyarok gondjaira már nem is igen marad idő.