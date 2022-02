Betörők rendőrkézen

Házkutatást tartottak a napokban a háromszéki rendőrség bűnügyi osztályának munkatársai egy botfalusi lakásban egy olyan személynél, akit több, Kovászna megyében elkövetett betöréssel is gyanúsítanak.

A hatóság közlése szerint a 38 éves férfi az elmúlt három évben három lakásba is betört Háromszéken (a pontos helyszíneket nem nevezték meg), és 100 ezer lej értékben javakat tulajdonított el. A házkutatás során ezen javak egy részét megtalálták. Az akcióban a Brassó és Vrancea megyei rendőrök is részt vettek. A hatóság továbbá közölte, hogy február 14-én, hétfőn a 38 éves férfit egy 37 éves társával a Vrancea megyei Focșani városban betörésen érték tetten. A két gyanúsítottnál betörőszerszámokat, valamint két kézi adó-vevő készüléket találtak. A két férfit azzal is gyanúsítják, hogy egy nappal korábban szintén a városban betörtek egy lakásba, és közel 8000 lej értékben loptak onnan. Kedden mindkét férfit harmincnapos vizsgálati fogságba helyezték. Az ügyben nyomozást indult a teljes bűncselekmény-sorozat felderítése végett. A két elkövető ellen minősített lopás gyanújával indult eljárás. (ndi)