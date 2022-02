Nemzeti emlékjel épül

A magyar Szent Koronát idéző, öt méter átmérőjű, gömbfából készülő építményt zsindellyel fedik majd be, annak belsejében hat szobor idézné a távoli múlt dicső alakjait, a népi emlékezetben őrzött őseinket: Nimródot, Hunort, Magyart, Attilát, Csabát és Árpád vezért. A majdani nemzeti emlékjel látványterve elkészült. A területet már megvásárolták, a szükséges faanyag is biztosított, az alapozást és a munkálatok egy részét önkéntesek végzik majd el. A kezdeményezők idén be is szeretnék fejezni a munkálatokat. Olyan fafaragókat keresnek, akik felkarolnák ezt a nagyszerű kezdeményezést és vállalnák egy-egy szobor elkészítését kisebb összegért vagy felajánlásként.

Akik fontosnak tartják, hogy ez az elképzelés megvalósuljon, hozzájárulhatnak az összeállítás, fafaragás és zsindelyezés költségeihez. A Háromszéki Népfőiskola Egyesület bakszámlája: RO74OTPV300000856449HU01 (forint), RO43OTPV300000856449RO02 (lej). Biró Erika egyesületi elnök telefonszáma: 0757 958 868.