Versennyel ünnepeltek a nagybaconi amatőr pingpongozók, akik szombaton a negyvenéves Bacon Kupa alkalmával ragadtak ütőt és baráti hangulatú viadalon mérkőztek meg egymással. A jubileumi esemény ugyan tavaly lett volna esedékes, de a 2021-ben érvényes járványügyi szabályok miatt a szervezők akkor a kupa elhalasztása mellett döntöttek, most viszont bepótolták kényszerű mulasztásukat.

A koronavírus-járvány az asztalitenisz Bacon Kupát sem kerülte el, hiszen az 1981-ben életre hívott esemény tavaly lett negyvenesztendős, ám a jubileumi versenyre és ünnepségre csak az elmúlt hétvégén került sor. A rendezvényre csak a község asztaliteniszezői és természetesen a Nagybaconból elszármazottak nevezhettek. Ahogy már megszokhattuk, a versenyre három korosztályban – 30 év alatt, 31–50 év között és öregfiúk – lehetett jelentkezni, a szombati megmérettetésen pedig huszonheten vettek részt. A Konsza Samu Általános Iskola tornatermében reggel óta pattogott a labda, és délután fél négyre ért véget a maratoni küzdelem, amely alkalmával az egybegyűltek rengeteg kiélezett, színvonalas és a szemnek jóleső párharcot nézhettek meg. „Egykori tanáraim oltották belém a sport iránti szeretetet, s én sok mindent kaptam a sporttól, és ebből akartam valamit visszaadni annak a közösségnek, ahol élek. Voltak kudarcok, de mindig akadt bennünk annyi ambíció, hogy évről érvre újra megrendezzük az asztalitenisz-kupánkat. Ezt a szép hagyományt ápolni kell, mert a hagyomány kötelez, de ugyanakkor büszkeséggel is eltölt. A Jóisten segedelmével, a versenyen részt vevők, a versenyt támogatók segítségével szeretnénk megszervezni majd a viadal 50. évfordulóját is, s remélem, hogy mi akkori is itt leszünk és pingpongütővel a kezünkben fogunk ünnepelni” – nyilatkozta érdeklődésünkre Szabó Gábor főszervező.

A dobogósok: * 30 év alatt: 1. Oláh Mihály, 2. Bocskor Hunor, 3. Kékesi Gergő * 31–50 év között: 1. Nagy-Kusztos Vilmos, 2. Székely Ferenc, 3. Veres István * öregfiúk: 1. Incze Béla, 2. Szabó Gábor, 3. Kiss Ferenc. A verseny legfiatalabbjának járó díjat a mindössze 13 esztendős Kiss Zsuzsa kapta, míg a legidősebbnek járó elismerés a 65 éves Peszternák Lászlóhoz került.

Az idei Bacon Kupa támogatói: Nagy-Kusztos Vilmos, Peszternák Csaba, Bardocz László, Oláh Mihály, Bartha László, Kiss Ferenc, Veres Lóránt, a Súgó Sportegyesület és a Konsza Samu Általános Iskola vezetősége. (tibodi)