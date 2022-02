Visszavágtak a novemberi vereségért

Az odavágóban a Kézdivásárhelyi SE hosszabbítás után kapott ki a Târgoviște vendégeként, így a kék-fehérek mindenképp vissza akartak vágni a novemberi fájó vereségért. A mieink ennek fényében kezdték a szombati összecsapást, és az 5. percben Ines Corda triplájával már tízpontos előnyre tettek szert (14–4). A Târgoviște időkérését követően is a hazaiak irányították a küzdelmet, és a jó napot kifogó felső-háromszékiek tízpercnyi játék után jócskán vezettek (28–11). A második játékrészben is lányaink irányították a küzdelmet, akik még annak ellenére is tudták növelni a két csapat közti különbséget, hogy olykor akadozott a játékuk (41–23). A térfélcsere után is folytatódott a kiélezett küzdelem a pályán, s bár a vendégek mindent megtettek a felzárkózásért, nem tudták komolyan megközelíteni a KSE-t (52–32). A biztos győzelemmel a kezükben a kézdivásárhelyiek a találkozó zárószakaszában egy kicsit visszavettek a tempóból, sőt, számukra még az is belefért, hogy 8–14-re elveszítsék a negyedet, hiszen megnyugtató előnyükből így is maradt bőven (60–46). A mezőny és a KSE legeredményesebbjének a 22 pontot jegyző Corda bizonyult, mellette viszont Lynnea Lewis 13 lepattanóval és 10 egységgel, újabb dupla duplával vette ki részét a házigazdák sikeréből.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, 21. forduló: KSE–Târgoviște 60–46 (28–11, 13–12, 11–9, 8–14). Kézdivásárhely Kicsid Gábor Sportcsarnok. Mintegy 150 néző. Vezette: Bukuresti Loránd, Claudia Patricia Handrea, Michael Nicoară. KSE: Welch-Coleman 6, Debreczi 10, Corda 22/15, Kozman 3/3, Lewis 10–Csurulya, Bara-Németh 2, Tuchilus, Domokos, Marthi, Nagy, Taylor 7/6. Edző: Ljubomir Kolarevic, Farkas Alpár. Târgoviște: Doba, Popescu 5, Irimia 9/3, Dumitru 8, Stoenescu–Ivan 10/6, Pricop 4, Kleeman, Tănase 10/3, Popa. Edző: Cătălin Tănase.



Könnyed diadal Kolozsváron

A csütörtöki hazai győzelem után szombaton a kincses városban vendégeskedett a címvédő Sepsi-SIC csapata, amely már az első félidő végére eldöntötte a Kolozsvári U elleni találkozót. A zöld-fehérek erőteljes kezdés után már 11 ponttal vezettek az első negyed végén (15–26), majd a másodikban szó szerint állva hagyták ellenfelüket (19–57). A nagyszünet után a szentgyörgyi lányok lassítottak, de a házigazdák így sem tudtak lépést tartani velük (36–73). Az utolsó szakaszban ismét rákapcsoltak Zoran Mikes tanítványai és 92–45-re győzedelmeskedtek. A meccs legeredményesebbje a 21 pontot szerző Britney Jones volt.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, 21. forduló: Kolozsvári U–Sepsi-SIC 45–92 (15–26, 4–29, 17–18, 9–19). Kolozsvár, Horia Demian Sportcsarnok. Közel 100 néző. Vezette: Narcis Dan, Csíki Zsolt, Ioana Drăgoi. Kolozsvár: Johnson 14, Uiuiu 5/3, Al Ash Hab 11, Rus, Rubin 8/3–Horváth, Stoica 5, Popovici, Bota 2, Nicholas, Mihășan. Edző: Jannisz Kukosz. Sepsi-SIC: Pašić 2, Orbán 14, Jones 19/9, Podar 4, Fraser 15/3–Raber 15, Pop 7, Croitoru, Cătinean 4, Wallace 12/3, Botos. Edző: Zoran Mikes.