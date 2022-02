Különleges tea különleges élménnyel

A teák már több ezer éve mindennapjaink részét képezik. Rengeteg elkészítési módja létezik egy jó teának, lehet hidegen vagy forrón, akadnak fajták, amelyek nagyon finomak tejjel keverve, de most a teakészítés egy különleges módjába nyerhettem betekintést a Szimpla kávézó melletti Bobabutikban.

A bobateák különlegessége ízviláguk mellett a bennük lévő tápiókagyöngyök. A tápióka lisztes anyag, amelyet a maniókagyökér rostos részéből vonnak ki. A manióka egy trópusi cserje, Dél-Amerikából származik, alapélelmiszerként való használata időszámításunk előttre nyúlik vissza. Szárazsággal és extrém időjárási eseményekkel szembeni ellenálló képessége miatt széles körben termesztik Afrikában, Ázsiában és Dél-Amerikában.

A teát használattól függően több módon is meg lehet főzni. Esetünkben úgy készül, hogy adagtól függően körülbelül hatszor annyi vizet adunk hozzá, mint tápiókát, mindezt főzzük legalább fél órát, majd pihentetjük, ezt követően újra összefőzzük egy kis cukorral, hogy édesebb legyen.

A bobateák egyik különlegessége az ízviláguk. Ahogyan a tápiókagyöngyöket, úgy a teákat is édesítik, de ez nem cukorral, hanem különféle ízesített gyümölcspürékkel vagy öntetekkel történik. A butikban hatféle ízben találhatóak meg a bobateák, de ezeket többféle variánsban is el tudják készíteni. Van, ami növényi, illetve tehéntejjel készül, de nyilván léteznek tej nélküli változatok is.

A fiatalok nagy kedvence a mangós és az erdei gyümölcsös, de van, aki a fekete teásat szereti jobban, akad, akinek a vaníliás a kedvence, de ezek mellett zöld teával, illetve mentával is készül bobatea.

Simon Soma