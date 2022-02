Gyümölcsnap Árkoson

Február 24-én, csütörtökön gyümölcstermesztőknek szóló egész napos előadás-sorozatot szervez Árkoson a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete együttműködésben az AgroSIC Közösségek Közötti Társulással. Az eseményt kiállítás kíséri. Ugyanezen a helyszínen hasonló rendezvényre került sor 2019 februárjában is, ezt követően a világjárvány miatt állt be kétéves szünet. Regisztrálni 9 órától lehet, ugyanakkor nyílik a kiállítás is.