Az új stratégia tartalmazza azon beavatkozási pontokat, ágazatokat, szakterületeket, amelyeket a következő öt évben az uniós vidékfejlesztési alapból támogatnak majd. Az alapból (2-es tengely) Románia 5 milliárd 34 millió euró támogatást kap, amihez még hozzáadódik a román állam önrésze, így a teljes kifizethető összeg 5 milliárd 878 millió euró lesz. Az ideiglenes stratégia szerint továbbra is ebből a keretösszegből fizetik ki az APIA-ra átruházott kifizetéseket (az állatjóléti kifizetéseket, a zöldítéses és a klímaváltozást elkerülendő támogatásokat, az ökogazdálkodási kifizetéseket, a hegyvidéken és egyéb hátrányos vidéken gazdálkodóknak szánt kifizetéseket, az erdősítések és erdővédő sávok létesítésének költségeit stb.). A kimondottan a vidékfejlesztést célzó beruházások továbbra is a Vidéki Beruházásokat Kifizető Ügynökség hatáskörébe fognak tartozni.

A közvitára bocsátott stratégia új intézkedésterveket is tartalmaz, változni fog a pályázás feltételrendszere, egyes korábbi intézkedések eltűnnek a kínálatból, nem szerepel a stratégiában például a kisgazdaságok 15 ezer eurós támogatása sem. Új intézkedésként megjelenik viszont a fiatal, illetve újonnan megtelepült gazdák megerősítésére szánt támogatási vonal. Új gazdának az a személy számít, aki legtöbb 45 éves és a mezőgazdasági tevékenységét legtöbb 5 éve kezdte el.

A fiatal gazdák megtelepedésénél a támogatás fix értéke 70 ezer euró lesz, változás itt, hogy már 8 ezer euró SO nagyságú gazdasággal is lehet pályázni (eddig a gazdaság elvárt nagysága legkevesebb 12 ezer euró SO volt). Lényeges változás az is, hogy a fiatal gazdának a pályázat letevését megelőző évben már szerepelnie kell az APIA nyilvántartásaiban a pályázatot benyújtó entitás (PFA, egyéni vállalkozás, cég) nevében letett, területalapú támogatásra vonatkozó kérelemmel. A fiatal gazdák támogatásánál a pályázható összeg 250,7 millió euró lesz.

Az állattenyésztésben megmarad a gazdaságok és a termelés korszerűsítésének támogatása, a mostani olvasat szerint 65 százalékos intenzitással. Egyébként az összes beruházási intézkedés esetében a támogatás mértéke 65 százalékban van megjelölve. A mostani stratégia nem tartalmaz a növénytermesztésben érdekelt gazdaságok korszerűsítésére vonatkozó pályázati lehetőséget. Csak a zöldséget és burgonyát termelő gazdaságok számára írnának ki pályázatot, itt az elkülönített összeg 121,4 millió euró. Külön lenne pályázati kiírás gyümölcsösök létesítésére és korszerűsítésére, szintén külön pályázati keretet nyitnak a komló-, virág- és csemegeszőlő-termesztő gazdaságok számára. Az új időszakban nem tervezik támogatni a gazdaság szintjén történő mezőgazdaságitermék- és gyümölcsfeldolgozást, a pályázónak egy különálló vállalkozásnak kell lennie.

Külön lesz pályázati lehetőség az öntözési infrastruktúra korszerűsítésére, illetve új öntözőrend­szerek létesítésére, ugyanígy a mezőgazdasági utak létesítésére és korszerűsítésére is. Az új időszakban ismét pályázható lesz a feldolgozási GBER-séma, továbbra is megmarad a biztosításra kifizetett összegek részleges megtérítését célzó pályázat, valamint a termelői csoportok megalakításának és működésének támogatása. A Leader-program keretében helyi stratégiák megvalósítására és kezdeményező csoportok működésének támogatására is lesz elkülönítve pénz. Újból lehet majd pályázni vidéki szolgáltatások létrehozására és a már meglevők fejlesztésére (az eddigi 6.2-es és 6.4-es intézkedés).

Akinek javaslata, észrevétele van a tervvel kapcsolatosan, február 26-ig a parteneri.pns@madr.ro e-mail-címen jelezheti az intézmény felé.