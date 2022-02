A városvezető kérdésünkre válaszolva elmondta: a Helyi Fejlesztések Országos Programja (PNDL) szociális lakások építését is lehetővé teszi. A feltételek kedvezőek, ugyanis még a telekvásárlásra szánt pénz is elszámolható, azaz úgy juthat a város jelentős vagyonhoz, hogy az a közösségnek egyetlen lejébe sem kerül. „Jó ajánlatot kaptunk egy megfelelő méretű és elhelyezkedésű beltelekre, kár lenne elszalasztani az alkalmat – ezért javasoltam a pénz elkülönítését. A lakások megépítése pedig azért szükséges, mert bizony akadnak a városban szociálisan kiszolgáltatottak, valamint olyanok is, akik nem fizetik a tulajdonunkban levő épületek lakbérét, ezért szeretnénk őket kilakoltatni. Ezt viszont csak úgy tudjuk megtenni, ha másik lakást kínálunk számukra” – nyilatkozta Benedek-Huszár János. A polgármester ígérte: a telekvásár és a lakásépítés szükségességének kérdése az elkövetkezendőkben többször is a tanácsülés napirendjére kerül, s akkor fog eldőlni az is, hány lakást szeretnének.