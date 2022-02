Demeter Ferenc polgármester lapunk megkeresésére kifejtette, 3,3 millió lejből gazdálkodhat idén a település, az összeg felét működésre, másik felét javításokra és beruházásokra különítették el. Több pályázathoz biztosítják a szükséges önrészt, és nagyobb projekteket is előkészítenek – mondta, s példaként felhozta: az Anghel Saligny kormányprogramban a település összes utcájának aszfaltozására pályáztak, terveik az első szűrőn átmentek, most a szaktárca visszajelzésére várnak.

Egy másik jelentős beruházás a település orvosi rendelőjét érinti, a polgármester szerint alapoktól kezdődő korszerűsítést kívánnak megvalósítani, részben lebontják és modern technológiák felhasználásával újjáépítik az ingatlant, így kívánják elérni annak energiahatékonyságát is.

Mikóújfalu vízellátásának fejlesztése is prioritás az önkormányzat számára, így saját forrásokból finanszírozzák egy új, 300 köbméteres víztartály telepítését. A 650 ezer lejes beruházás kapcsán Demeter Ferenc elmondta, jelenleg két vízhálózat található a faluban, a két víztartály kapacitása összesen 210 ezer liter, ami nagyjából az egynapi vízszükségletet biztosítja. Ezek a tartályok régiek, tisztításuk nehézkes, ha a nagyobbikat takarítás miatt kiürítik, a település nagyobb részének három napig kell nélkülöznie a szolgáltatást – mutatott rá a község vezetője, aki szerint egy új tartály stabilitást jelentene az ellátás folytonossága tekintetében. Az önkormányzat ugyanakkor tervbe vette a főút mentén lévő vízhálózat felújítását, továbbá egy újabb víztározó megépítését, valamint három új forrás kialakítását az Olt teraszán. A munkálatokat uniós forrásokból kívánják megvalósítani.

A fentiek mellett további fejlesztésekről is döntöttek Mikóújfaluban, önerőből újítják fel az állatorvosi rendelő, valamint a sportterem fűtésrendszerét, és megújul a sokak által kedvelt Bedő borvízforrás és környéke is. Pályáznak továbbá ifjúsági klub és az önkéntes tűzoltók felszerelésére, parkolót és járdákat alakítanak ki a temetőben, hozzájárulnak az iskola javításához és a szükséges bútorzat beszerzéséhez, támogatják a településen tevékenykedő egyesületek és egyházak működését is – derült ki a polgármester által közzétett beszámolóból.