Tehetségkutató válogatás Sepsiszentgyörgyön

Szarka Tamás Kossuth-díjas zeneszerző, zenész, roma tehetségkutató felhívást tesz közzé a legújabb, Esthajnal című lemezbemutató koncertjére. Az ősbemutatóra augusztus 19-én kerül sor Budapesten a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon. A koncerten közösen lép színpadra Szarka Tamás és zenekara, valamint a Parno Graszt.

A szerző az említett darab megírásával a Kárpát-medencei cigányság autentikus kulturális értékeinek felmutatását, közkinccsé tételét tekinti legfontosabb célkitűzésének. A tehetségkutató célja kettős, ezért más, mint az ilyen típusú megszokott műsorok. Egyrészt egy többlépcsős folyamatban (ennek része a sepiszentgyörgyi válogató is) kutatnak fel és mutatnak be tehetséges roma származású embereket, másrészt e kiválasztás eredményeként a nyertesek részt vesznek a próbafolyamatban és színpadra lépnek az Esthajnal lemezbemutató koncerten. A díjak között a dalhoz készülő klipben való szereplés, valamint egy brüsszeli kirándulás is szerepel.

A Szarka Tamás Produkcióhoz beküldött pályázati anyagokból felkért zsűri válogatja ki a második forduló résztvevőit. A kiválasztott előadóknak az Esthajnal című darab egyik dalát kell majd a második fordulóra megtanulniuk és előadniuk, a táncosoknak pedig a megadott zenére koreográfiát készíteniük. A második fordulóban már online közönségszavazás is lesz.

A harmadik, döntő fordulóban a zsűri és a közönség által kiválasztott előadók élőben mutatják be produkciói­kat Budapesten. A döntőről felvétel készül, melyet online platformokon osztanak meg. 18 év alattiak jelentkezése csak szülői beleegyezéssel lehetséges. További információk a szarkatamas.hu oldalon a Hírek menüben olvashatók.