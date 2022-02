Várják vissza Áronkát a Farm utcába

Ez a kisfiú minden reggel esőben, hóban egyedül indult iskolába az utca felső végéből a város másik felébe olyan pontossággal, hogy hozzá lehetett volna igazítani az órát – mondta lapunk megkeresésére dr. Antal Álmos. Régóta lakik ebben az utcában, és reggelente követte, ahogy a tízéves gyermek nem törődik azzal, hogy a járda nélküli, sáros utcán lefröcskölik az ott elhaladó gépkocsik, csak ment tovább egészen a Csíki negyedi Gödri Ferenc Általános Iskoláig. „Éppúgy ment – magyarázta a nőgyógyász főorvos –, mint ahogy régen a tanyákról indultak a gyermekek, soha nem kísérte senki, kitartása csodálatra méltó volt. Minden bizonnyal egy életre szóló trauma marad számára a kutyás baleset, nagyon szomorú vagyok ezért, várjuk vissza Áronkát a Farm utcába.”

Az iskola igazgatója is megerősítette, hogy a harmadikos kisfiú minden reggel nagyon pontosan érkezett, nagyobbik testvére is rendszeresen jár iskolába, nincs fegyelmi gond velük. Albert Andrea iskolavezető lapunknak elmondta, a kutyatámadás után Áronka édesanyja megkereste őt, elmondta, hogy mi történt, és jelezte, egy ideig nem jön iskolába a kisebbik fia. Megegyeztek, hogy ennél többet egyikük sem nyilatkozik, ezért nem beszélt az igazgató a család helyzetéről.

A kutyák által súlyosan megsebesített kisfiú édesanyját telefonon értük utol, szerettük volna meglátogatni, de azt mondta, családja védelmében távol kíván maradni a nyilvánosságtól, kéri, hogy az ő nevét ne is említsük.

Az utcabeliektől tudtuk meg, hogy az anyuka egyedül neveli a két gyermekét, nagyon nehéz körülmények között, nincs áram és víz a lakásukban, de valahogy boldogulnak. Többen ismerik helyzetüket, és azt is, hogy az utca egyik lakója évek óta segíti a gyermekeket, rendszeresen törődik velük, beiskolázásukban is segített, jelenleg is ő jár az anyukával a brassói kórházba meglátogatni Áronkát. Megkeresésünkre azért nem kívánt ezekről beszélni, mert attól tart, elveszíti az édesanya bizalmát, és akkor nem tudja ezután is segíteni őket. Csak annyit mondott, az anyuka nagyon ragaszkodik a gyermekeihez, fél a nyilvánosságtól, ő pedig azért óvatos, nehogy ártson nekik. Egy számára kedves dolgot mégis elárult: a havas napokon Áronka szívecskéket rajzol a kapujuk előtti hóba és a hófedte autójukra.

A nevét nem vállaló segítőtől tudjuk, hogy a sepsiszentgyögyi Diakónia Keresztyén Alapítvány szeretné támogatni Áron felépülését, ezért megkerestük a Diakónia otthoni gondozó szolgálatának igazgatóját. Tóth Anna elmondta, tudnak róla, hogy sokan akarnak segíteni, ezért fontos, hogy legyen egy gyűjtőpont. Alapítványuk az Áron javára indítandó adománygyűjtéshez adja az intézményes hátteret, de a kórház utáni otthoni gondozásban is segíteni kívánnak – mondta.

Megkerestük az esetben gyanúsítottként vizsgált kutyatulajdonost is, aki jelenleg harmincnapos házi őrizetben van. Az illető sepsiszentgyörgyi állatorvos, a Farm utcában lakik, sokan ismerik. Azt mondják a környék lakói, hogy sok kutyát tart, de nem gondolták, hogy ezek kiszabadulhatnak az udvarról és veszélyesek lehetnek. A nevét felvállaló dr. Dán András állatorvos ügyvédje tanácsára lapunknak csak annyit mondott, egyelőre nincs bizonyítva, hogy az ő kutyái voltak a támadók a szóban forgó esetben, és amíg ügye kivizsgálás alatt van, továbbiakat nem nyilatkozik.

Az eset rendkívül megrázó, hisz egy gyermekről van szó, akire az eddig elvégzett műtétek után további beavatkozások várnak, és aki előtt még hosszú hónapok állnak, amíg sérülései teljesen begyógyulnak. Arról egyelőre nincs információnk, hogy mennyire maradandóak Áronka sérülései, de amit a lelkében egy életen keresztül kell hordoznia, az szinte gyógyíthatatlan. Ha lesz annyi kitartása a felépülés során, mint reggelente, amikor óramű pontossággal végigment a Farm utcán, és lesznek segítők, hogy ez a család túlvészelje ezt a súlyos csapást, akkor remélhető, hogy még húsvét előtt visszaülhet az iskolapadba. Egyelőre várja haza édesanyja, testvére, várják osztálytársai, akárcsak a Farm utca lakói.