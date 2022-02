Március első felében kaphatják kézhez a levélszavazáshoz szükséges levélcsomagot azok a külhoni magyar állampolgárok, akik részt kívánnak venni az április 3-i magyar országgyűlési választásokon, és kérték felvételüket a választói névjegyzékbe – jelentették be tegnap a Nemzeti Választási Iroda illetékesei a csíkszeredai főkonzulátuson tartott sajtótájékoztatón. Tóth László főkonzul és Nagy Attila, az NVI elnöke több fontos határidőre is felhívta a figyelmet az április 3-i választás kapcsán.

Mint ismert, a magyarországi lakcímmel nem rendelkező külhoni magyarok levélszavazás útján vehetnek részt az országgyűlési választásokon és az ugyanazon a napon tartott gyermekvédelmi népszavazáson. Ennek előfeltétele a regisztráció, amelyet legkésőbb március 9-ig el kell végeznie azoknak, akik korábbi választásokon még nem regisztráltak, vagy akiknek adataiban változás történt. Regisztrálni lehet közvetlenül a valasztas.hu vagy a magyarorszag.hu oldalakon, de segítenek ebben a konzulátusokon is vagy a partnerszervezeteknél: az RMDSZ-nél, a Demokrácia Központokban, az egyházaknál. A regisztráció folyamatáról egyébként ősszel tájékoztató levelet is küldött a Nemzeti Választási Iroda minden magyarországi lakcímmel nem rendelkező állampolgárnak, akik az azóta eltelt időben kapták meg a magyar állampolgárságot, a konzulátusokon tájékoztatták a folyamatról. Regisztrációkor kell megjelölni azt a címet, amelyre szeretnék kapni a szavazáshoz szükséges levélcsomagot: ez lehet az itthon élők esetében saját lakcímük, de lehet kérni a konzulátusra is. Fontos, hogy a külföldön dolgozó, magyarországi lakcímmel nem rendelkező állampolgárok oda, aktuális címükre is kérhetik a levélcsomagot. Ha tehát valaki Németországban, Angliában vagy máshol dolgozik, de szeretne részt venni a választásokon, a regisztráció során németországi vagy angliai címre is kérheti a levélcsomagot.

A külképviseletek egyébként március 19-től hosszabbított nyitvatartással dolgoznak: minden nap (szombaton és vasárnap is) reggel 6-tól este 10 óráig várják az érdeklődőket. Azok, akik a konzulátusra kérték a levélcsomagot, itt átvehetik azt, és ki is tölthetik a szükséges nyomtatványokat, a szavazás titkosságát biztosítják. Akik otthoni címükre kérték a levélcsomagot, azoknak is ajánlott valamilyen formában a konzulátusra eljuttatni a szavazatot tartalmazó borítékot, ez esetben ugyanis garantáltan beérkezik a voks a választási irodához – a postai úton visszaküldött levélszavazat esetében már nincs meg ez a biztonság. Arra is felhívták a figyelmet: ha haláleset történt a családban, azt jelezni kell a konzulátuson, csak így tudják az elhunytakat törölni a névjegyzékből.

Nagy Attila, a választási iroda elnöke szólt a levélcsomagok tartalmáról is. A boríték tartalmaz egy tájékoztatót, egy azonosító nyilatkozatot, egy kisebb borítékot, ebben érkeznek a szavazólapok is. Az azonosító nyilatkozat pontos kitöltése azért lényeges, mert ez érvényességi kritérium a szavazáshoz. Fontos, hogy ennek kitöltéséhez a magyarországi okmányok adatait kell megadni. Minthogy április 3-án választás is lesz és népszavazás is, két szavazólapot kapnak majd kézhez a választópolgárok. A választásokról szóló szavazólapon a támogatni kívánt pártot kell megjelölni, a népszavazás űrlapja négy kérdést tartalmaz majd, ezekre igennel vagy nemmel lehet válaszolni. Mindkét szavazólapot – aki csak az egyik választáson venne részt, annak csak az egyiket – a kisebb borítékba kell belehelyezni, és azt le kell zárni, ez szintén érvényességi kritérium. A lezárt borítékot kell majd a válaszborítékba helyezve leadni vagy a partnerszervezetek révén eljuttatni a konzulátusra. Akik a külképviseletre kérték a levélcsomagot, azoknak a konzulátus munkatársai segítenek az azonosító nyilatkozat kitölté­sében is, de ugyanígy segítséget lehet kérni a partnerszervezetektől is.

Tóth László főkonzul és Nagy Attila szólt azon állampolgárok szavazásáról is, akik rendelkeznek magyarországi lakcímmel, de a választás napján, azaz április 3-án nem tartózkodnak ottani lakhelyükön. Nekik március 25-ig kell kérelmezniük felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe, szavazni pedig április 3-án reggel 6-tól este 7-ig tudnak személyesen, a konzulátuson. A magyarországi lakcímmel nem rendelkezőktől eltérően – akik csak az országos pártlistára voksolhatnak – ők a lakóhelyük szerinti egyéni jelöltekre is szavazhatnak.

Egyébként eddig közel 190 ezren szerepelnek Romániából a levélben szavazók jegyzékében, korábbi választásokon a részvételi arány 70 százalék körüli volt.