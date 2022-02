Negyvenmillió lej gázhálózatra

Több háromszéki település fogott össze és hozott létre egy társulást annak érdekében, hogy megoldják a gázellátási problémákat. Kézdivásárhely külön is pályázott ebből a célból, nagy értékű, negyvenmillió lejes pályázatukat azonban elutasították. Bokor Tibor polgármester úgy véli, hogy egy új kiegészítéssel marad még remény a fejlesztésre.

Tegnapi lapszámunkban számoltunk be arról, hogy március első felétől pályázhatnak az önkormányzatok a fejlesztési minisztérium Anghel Saligny programja keretében gázhálózati beruházásokra. Ezt hétfői sajtótájékoztatóján Cseke Attila fejlesztési szaktárcavezető jelentette be, eszerint a fejlesztési minisztérium átvesz újabb 105 finanszírozási kérést az Európai Beruházások és Projektek Minisztériumától.

A sajtóközleményben szó esik Kézdivásárhelyről is mint pályázó félről. A céhes város önkormányzata egy 40 millió lejes korszerűsítési és bővítési pályázatot tett le, mely 0,25 pont híján bukott el úgy, hogy ugyanazon pályázatíró cég négy településnek készített hasonló projektet, ezekből kettő nyert, kettő veszített – közölte lapunkkal Bokor Tibor polgármester.

„Mi az egyesületünk létrehozása előtt, 2020 decemberében leadtunk egy pályázatot az Európai Fejlesztések Minisztériumába. A múlt héten kaptunk egy érdekes választ, miszerint a lehetséges 100-ból 70,25 ponttal nem nyertünk, ezt megfellebbeztük, tekintettel arra, hogy a legelső finanszírozott is csak 72 pontot kapott. Mi ezzel a pontszámmal a huszadikok vagyunk, harmadik helyen a vonal alatt, az eltérés mindössze 0,25 pont azoktól, akik támogatást kaptak” – mondotta a polgármester. Bokor Tibor abban is reménykedik, hogy a listán szereplők egy része anyagi vagy más gondok miatt visszalép, ugyanakkor Cseke Attila bejelentése is reményt ad arra, hogy a beruházás megtörténhet.

A pályázatban foglalt tervek szerint Kézdivásárhelytől egészen Nyujtódig lefektetnék a földgázvezetéket, ugyanakkor a céhes városban minden egyes gázórát rádiójelesre cserélnének, így azok leolvasása egyszerűbb és pontosabb lenne.