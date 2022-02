Egy év kihagyást követően a hétvégén ismét Sepsiszentgyörgyön tartják a női kosárlabda Román Kupa döntő tornáját (F4). A megyeszékhely immáron hatodik alkalommal ad otthont a sorozat utolsó felvonásának: 2015-ben és 2017-ben a Szabó Kati Sportcsarnokban rendezték a négyes döntőt, 2018, 2019 és 2020 után idén ismét a Sepsi Arénában kerül sor a mérkőzésekre. A szombaton és vasárnap megrendezendő eseményt felvezető szerdai sajtótájékoztatón a házigazda Sepsi-SIC alakulata részéről Zoran Mikes edző, Jovana Pašić csapatkapitány, Anamaria Pop játékos és Rusz István ügyvezető igazgató beszéltek arról, hogy a zöld-fehérek nem becsülik alá ellenfeleiket és mindent megtesznek a végső győzelemért.

„A Román Kupa egy olyan sorozat, amelyben mindig a legrosszabbra kell felkészülni, de a legjobban kell reménykedni, és mindig a legváratlanabb dolgokra lehet számítani” – nyilatkozta Zoran Mikes, aki úgy véli, hogy mindaz, amit a csapatok a mostani szezonban felépítettek, az a négyes döntő két napján fog megmutatkozni. „Az elmúlt három hétben jól szerepelt az együttesünk, remek a fizikai állapotunk, s mindenki érti és tudja a helyét a csapatban. Ez egy kétnapos torna, így a legjobbat kell nyújtanunk a pályán. Tiszteljük az ellenfeleinket, hiszen mindenki fejében ott motoszkál az a gondolat, hogy most vagy soha, de mi készen állunk a maximumot nyújtani” – tette hozzá a zöld-fehérek bosnyák éremkovácsa.

„Nekünk elsősorban az Alexandriával szembeni párharcra kell összpontosítanunk, célunk az, hogy meccsről meccs­re haladjunk előre. Nem nézzük le az Alexandriát, hiszen egy erős és jó csapat, és ha minden jól alakul számunkra, akkor lesz időnk felkészülni a Szatmárnémeti VSK elleni találkozóra is. Legutóbb a szezon elején játszottunk velük, akkor veszítettünk ellenük, de most be akarjunk bizonyítani, hogy rossz napot fogtunk ki, és vissza szeretnénk vágni azért a kudarcért” – jelentette ki határozottan Jovana Pašić, a Sepsi-SIC csapatkapitánya, aki ezúttal is számít a közönség, a szurkolók támogatására.

„Öröm számomra, hogy kilenc év után visszatérhettem Sepsiszentgyörgyre és szülővárosom csapatában kosárlabdázhatok. Jól érzem magam itthon, és elmondhatom, hogy mindenki jól fogadott engem. Most arra összpontosítunk, hogy a hétvégén jól játsszunk, és a lehető legjobbat kell kihozni magunkból, ha egy újabb kupát akarunk nyerni” – jelentette ki Anamaria Pop, a szentgyörgyi csapat januárban leigazolt 19 éves kosarasa.

Jovana Pašić és Zoran Mikes most is számítanak a szurkolók támogatására

A sepsiszentgyörgyi klub ügyvezető igazgatója, Rusz István arról beszélt, hogy változott a döntő időpontja, hiszen hosszú idő után ismét lesz tévés közvetítés egy hazai női kosárlabda-mérkőzésről. A sportvezető elmondása szerint vasárnap az eredetileg meghirdetett időponttól eltérően 16 órától rendezik a finálét, amit az RTV3 közvetít élőben. „A jelen pillanatban érvényes járványügyi szabályok betartása mellett kerül sor a négyes döntőre, így mintegy 1100 nézőt engedhetünk be a Sepsi Arénába. A tornára napijegyeket és három meccsre érvényes bérleteket is kiadtunk, előbbi 15, utóbbi pedig 25 lejbe kerül” – nyilatkozta Rusz.

A Román Kupa négyes döntőjének programja: * szombaton Konstancai Phoenix–Szatmárnémeti VSK (16.45 óra), Sepsi-SIC–Alexandria (19.45 óra) * vasárnap döntő (16 óra).



Az Aradot fogadja a KSE

Nincs megállás a Kézdivásárhelyi SE csapatánál sem, a hétvégén kőkemény mérkőzés vár a kék-fehérekre is, akik az Aradi FCC csapatát fogadják a női kosárlabda Nemzeti Liga 4. fordulójából elhalasztott mérkőzésen. A mérkőzést szombaton 18 órától a céhes városi Kicsid Gábor Sportcsarnokban rendezik, a KSE a tabella hetedik, a Maros-partiak annak második helyéről várják a találkozót.