A két együttes legutóbb február 6-án találkozott egymással, akkor a kézdivásárhelyi mérkőzés 5–5-ös döntetlennel ért véget, így a háromszéki fiúkban kedden égett a bizonyítási vágy, és készen álltak visszavágni a bő két hete elszenvedett pontvesztésért. A Borbáth–Gáll, Gajdó, Szőcs, Rancz (cserék: Fábián, Pakucs, Dobozi, Barbocz) összeállítású céhes városi gárda így semmit sem bízott a véletlenre és az első félidő felénél Gajdó Tamás góljával előnybe is került (0–1). A 16. percben a házigazdáktól Keresztes Tihamér egyenlített (1–1), de kevéssel később Gáll Attila találatával ismét vezetett a KSE Futsal (1–2). A térfélcserét követően is ment az adok-kapok, újabb gólra a 26. percig kellett várni. Akkor Szőcs Lászlónak sikerült harmadszor is bevennie Kereszthegy kapuját, beállítva ezzel a találkozó 3–1-es végeredményét.

„Jó kis meccset hoztunk össze, mi végig támadtunk, ők pedig végig védekeztek, és csak a kapusuk jó teljesítményének köszönhető, hogy a negyven perc végén mindössze két góllal nyertünk” – összegezte a keddi történteket Gazda József, a kék-fehérek edzője.

Teremlabdarúgó 2. Liga, 10. forduló: Gyergyóremetei Kereszthegy–KSE Futsal 1–3 (1–2) Gólszerzők: Keresztes (16.) illetve Gajdó (10.), Gáll (18.), Szőcs (26.). További eredmény: Korondi Junior–Gyergyószentmiklósi Inter 4–2. Az állás: 1. KSE Futsal 28 pont, 2. Kereszthegy 15 p., 3. Gyergyószentmiklós 9 p., 4. Korond 4 p. A 11. forduló programja: március 5-én Gyergyóremetei Kereszthegy–Korondi Junior, március 7-én KSE Futsal–Gyergyószentmiklósi Inter.



Nyolcas döntőben a fiatalok

Szombattól hétfőig Székelyudvarhelyen rendezik meg az U19-es teremlabdarúgó Román Kupa nyolcas döntőjét, amelynek mezőnyében ott van a KSE Futsal csikócsapata is. A hargitai teremtorna első napján rendezik meg a kupasorozat negyeddöntőit, másnap kerül sor a két elődöntőre, és a viadal két legjobb együttese február 28-án játssza a finálét. Első kupagyőzelmükre hajtanak a kézdivásárhelyi ifik, akik szombaton 15 órától a Temesvári CFR-vel néznek farkasszemet, a párharc nyertese a Szörényvári CFR–Marosvásárhelyi VSK mérkőzés győztesével találkozik majd a vasárnapi elődöntőben. „A legfontosabb, hogy az első meccsünket megnyerjük, a következőre majd csak azután gondolunk. Egyesével vesszük az akadályokat, s nagyon bízom abban, hogy a fiúk ott lesznek a hétfői fináléban” – nyilatkozta érdeklődésünkre Gazda József, a céhes városiak trénere.

Az U19-es Román Kupa negyeddöntőinek programja (szombaton): FK Székely­udvarhely–Ceahlăul Piatra Neamț (13 óra), KSE Futsal–Temesvári CFR (15 óra), Fălti­ceni–Simándi Sólymok (17 óra), Szörényvári CFR–Marosvásárhelyi VSK (19 óra). (tibodi)