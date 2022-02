Szijjártó Péter: lehetetlen az evakuálás Ukrajnából

A magyar nagykövetség Kijevben továbbra is teljes létszámban működik annak érdekben, hogy minden hozzá fordulónak segítséget tudjon nyújtani, de az evakuálás most gyakorlatilag lehetetlen - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebook-oldalára feltöltött videójában. A miniszter rendkívüli bejelentésében elmondta, Ukrajna légterét teljesen zár alá vették, a polgári repülés most nem engedélyezett. A Magyar Honvédség alakulatai folyamatosan érkeznek a keleti országrészbe - közölte a Magyar Honvédség parancsnoka csütörtökön Hajdúhadházon.