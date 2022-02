Tízezer alatt az új fertőzöttek száma

Következő írásunk

Hivatalosan is megerősítette az ukrán vezetés pénteken, hogy az oroszok betörtek Kijevbe – közli a hvg.hu. Rakétatámadások miatt hajnali negyed ötkor ismét hatalmas robbanásokra ébredt az ukrán főváros – jegyzi meg a portál helyszíni tudósítója. A budapesti közmédia is azt jelenti, az orosz hadsereg bevonult Kijevbe, a főváros körül harcok folynak. Kilőtt kerékkel leállt orosz katonai teherautó, egy platójára szerelt nehézgépfegyverrel, benne egy holttesttel, s nem messze egy másik elesett katonával – ez látható a Daily Mail Online által közzétett képen, tudósít a hirado.hu. Eközben Zelenszkij a közép- és kelet-európai NATO-tagországokhoz fordult segítségért, Lavrov pedig bejelentette, Oroszország biztosítani fogja Ukrajna demilitarizálását és "nácítlanítását". Megszólalt a volt német kancellár is, Merkel kijelentette, meg kell állítani Putyint, míg a francia külügyminiszter úgy vélekedett, Putyin le akarja törölni Ukrajnát a térképről. A brit védelmi miniszter azt közölte, az orosz hadsereg nem érte el céljait, nagyok a veszteségei.