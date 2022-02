Több mint tízezer ukrán állampolgár érkezett Romániába az utóbbi 24 órában, egyharmaduk pedig már el is hagyta az országot Magyarország és Bulgária felé. Menedéket mindössze tizenegy ukrán állampolgár kért Romániától – közölte pénteki sajtóértekezletén Lucian Bode román belügyminiszter.

Az Ukrajna elleni orosz hadműveletek megkezdése után mintegy húsz százalékkal nőtt a forgalom a román határátkelőkön. Bode szerint a román határrendőrség felkészült a megnövekedett forgalomra, az Ukrajnával közös határszakaszon működő hat átkelő maximális kapacitással dolgozik, és szükség esetén erősítést vezényelnek a térségbe. Ugyanakkor a határvédelmet is megerősítették.

Az utóbbi 24 órában 10 624 utas érkezett Ukrajna felől, több mint kétszer annyian, mint a konfliktus kirobbanása előtti napon, amikor 4041-en érkeztek. A Romániába csütörtökön belépett több mint tízezer ukrán állampolgár közül 3660-an még aznap elhagyták az országot, főleg Magyarország és Bulgária irányába.

A Romániába érkezett ukrán állampolgárok közül 11-en kértek menedéket, akiket a bevándorlási hivatal (IGI) által működtetett hat befogadó központ valamelyikében helyeznek el. Ezekben mintegy 1100 menedékkérőt lehet elszállásolni, jelenleg a helyek mintegy fele foglalt.

Bode felhívta a figyelmet arra, hogy akik a határátkelőkön útlevéllel átlépik a határt, jogi értelemben nem menekültek, csak abban az esetben, ha menedéket kérnek Romániától. Ukrajnából biometrikus útlevéllel lehet belépni az országba, az érvényes úti okmánnyal rendelkező ukrán állampolgárok pedig 90 napot tölthetnek jogszerűen Romániában bármely féléves időszakban. Megjegyezte: felkészültek az esetleges illegális határátlépésekre is, ilyen esetekben a határsértőkre alkalmazott eljárást követik.

Készülnek a máramarosiak

Máramaros megyében több mint 3 ezer ukrajnai menekült elszállásolására van lehetőség – ismertette pénteki sajtótájékoztatóján a megyei tanács elnöke. Ionel Bogdan elmondta, a katasztrófavédelem sátrakat állít fel Máramarossziget városi stadionjában. A menekültjogot kérő ukrajnaiakat ide irányítják, és innen szállítják el a szálláshelyükre. Közölte, a megyei önkormányzat biztosítja az élelmet, ruházatot, gyógyszereket a menekülteknek, és gondoskodik az elszállásolásukról is. A megye költségvetési tartalékából 5 millió lejt különítettek el erre a célra. Ionel Bogdan beszámolt arról is, hogy a megyei önkormányzat szintjén válságtörzset hoztak létre az Ukrajna elleni orosz támadás megindítása után. Hozzátette, a nagybányai nemzetközi repülőtér szükség esetén katonai és orvosi repülőket is tud fogadni.

Biztosítják az egészségügyi ellátást

Alexandru Rafila egészségügyi miniszter pénteken bejelentette, a Románia területére érkező ukrán állampolgárok jogosultak bármilyen típusú orvosi ellátásra. Elmondta, az ukrajnai menekültek három kategóriáját különböztetik meg: azok, akik a megszokott módon érkeztek az országba, azok, akik menedékjogot kértek, és azok, akik hivatalos menekültstátust kapnak majd. Az utóbbi két napon Romániába érkezett ukrán állampolgárok közül a legtöbben az első kategóriába tartoznak, ők a szokványos módon jöttek az országba, és egy régi, de érvényben lévő megállapodás alapján 90 napig jogosultak minden típusú egészségügyi ellátásra. A másik két kategóriát más jogszabályok alapján, de szintén megilleti a teljes egészségügyi ellátás joga. A menedékkérők a belügyminisztérium erre elkülönített alapjaiból részesülnek szükség esetén orvosi ellátásban, míg ha már megkapták a hivatalos menekültstátust, akkor ugyanazon jogok illetik meg őket, mint a román állampolgárokat - magyarázta Rafila. Azt is elmondta, ha a belügyminisztérium menekülttáborokat állít fel, mobil orvoscsapatok fogják felmérni az országba érkezett személyek egészségi állapotát.

A háborús övezetből érkezők egy tájékoztató csomagot fognak kapni a határátlépéskor, amelyből többek közt azt is megtudhatják, hova fordulhatnak orvosi ellátásért. A közegészségügyi igazgatóságok és kórházak felkészültek arra, hogy szükség esetén fogadják az ukrajnai pácienseket. Az Ukrajnából érkezők tesztelése nem a határnál, hanem a tesztközpontokban történik majd. Az országos vészhelyzeti bizottság döntése értelmében a menekülteknek nem kell Covid-igazolványt felmutatniuk a határon – mutatott rá Rafila.

Bode szerint rendkívül fontos, hogy a román állampolgárok megőrizzék nyugalmukat. „A román állam megvédi polgárait, de mindegyikünknek hozzá kell járulnia a belső stabilitáshoz azáltal, hogy bizalommal viszonyul a hatóságokhoz” - hangoztatta a belügyminiszter.

Közben a járványügyi operatív törzs pénteken arról hozott határozatot, hogy az Ukrajnából érkezőket nem küldik karanténba, attól függetlenül, hogy rendelkeznek-e védettségi igazolással. A kivétel azokra is érvényes, akik nem közvetlenül, hanem Moldova érintésével érkeznek Romániába.